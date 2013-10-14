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Киноафиша Фильмы В укрытии

В укрытии

W ukryciu 18+
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О фильме

Радом, конец Второй мировой войны. После трагической смерти матери Янка живет только с отцом. Отец решается дать прибежище в их доме молодой еврейке Эстер, дочери своего друга. С тех пор Эстер скрывается в маленьком помещении под полом. Янка сначала противится этому, но вскоре начинает интересоваться девушкой. Однажды отец Янки был арестован в уличной облаве. С этого времени Янка вынуждена сама заботиться об Эстер. Молодые женщины живут в почти полной изоляции от внешнего мира…
Страна Польша
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 14 октября 2013
Дата выхода
14 октября 2013 Польша
1 декабря 2013 США
Сборы в мире $130 680
Производство Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)
Другие названия
W ukryciu, In Hiding, U skrivanju
Режиссер
Ян Кидава-Блоньский
В ролях
Магдалена Бочарска
Томаш Кот
Томаш Кот
Кшиштоф Строиньский
Яцек Брачак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
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