Радом, конец Второй мировой войны. После трагической смерти матери Янка живет только с отцом. Отец решается дать прибежище в их доме молодой еврейке Эстер, дочери своего друга. С тех пор Эстер скрывается в маленьком помещении под полом. Янка сначала противится этому, но вскоре начинает интересоваться девушкой. Однажды отец Янки был арестован в уличной облаве. С этого времени Янка вынуждена сама заботиться об Эстер. Молодые женщины живут в почти полной изоляции от внешнего мира…
СтранаПольша
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2013
Премьера в мире14 октября 2013
Дата выхода
14 октября 2013
Польша
1 декабря 2013
США
Сборы в мире$130 680
ПроизводствоWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)