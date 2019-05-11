Разделенный город, 2019

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о выходе в прокат О фильме В 1941 году в оккупированной немцами Варшаве, вскоре после создания нацистами еврейского гетто, поляк-энтузиаст Альфонс Циолковский снял на 8-миллиметровую камеру 10-минутное видео по обе стороны разделенного города. Впервые за многие годы эти видеозаписи станут доступны широкому зрителю. Вместе с чередующимися кадрами современной Варшавы и интервью с экспертами и выжившими, они будут документировать ежедневные ужасы жизни в гетто военного времени. Гость показа — Славомир Грюнберг, американский продюсер, режиссер и оператор польского происхождения. Развернуть 8.2 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 11 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 10 февраля 2020 Премьера в мире 11 мая 2019 Возраст 18+ Режиссер Эрик Беднарский Все актеры и съемочная группа 2 постера

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