Разделенный город, 2019

В 1941 году в оккупированной немцами Варшаве, вскоре после создания нацистами еврейского гетто, поляк-энтузиаст Альфонс Циолковский снял на 8-миллиметровую камеру 10-минутное видео по обе стороны разделенного города. Впервые за многие годы эти видеозаписи станут доступны широкому зрителю. Вместе с чередующимися кадрами современной Варшавы и интервью с экспертами и выжившими, они будут документировать ежедневные ужасы жизни в гетто военного времени. Гость показа — Славомир Грюнберг, американский продюсер, режиссер и оператор польского происхождения.