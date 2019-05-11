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Разделенный город
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Warsaw: A City Divided

Разделенный город, 2019

2019 / Польша
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О фильме

В 1941 году в оккупированной немцами Варшаве, вскоре после создания нацистами еврейского гетто, поляк-энтузиаст Альфонс Циолковский снял на 8-миллиметровую камеру 10-минутное видео по обе стороны разделенного города. Впервые за многие годы эти видеозаписи станут доступны широкому зрителю. Вместе с чередующимися кадрами современной Варшавы и интервью с экспертами и выжившими, они будут документировать ежедневные ужасы жизни в гетто военного времени. Гость показа — Славомир Грюнберг, американский продюсер, режиссер и оператор польского происхождения.

8.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 февраля 2020
Премьера в мире 11 мая 2019
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Беднарский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разделенный город 2 постера
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