Как далеко отсюда, как близко, 1971

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о выходе в прокат 7.1 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1971 Режиссер Тадеуш Конвицкий В ролях Анджей Лапицкий Густав Холоубек Майя Коморовска Ева Кшижевска Эдмунд Феттинг Все актеры и съемочная группа

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