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Постер фильма Солнце
6.1
Киноафиша Фильмы Солнце
6.1

Солнце

, 2019
Sole
Италия, Польша / драма / 18+
Постер фильма Солнце
6.1

О фильме

Лена находится на седьмом месяце беременности, но уже знает, что радость материнства обойдет ее стороной. Она просит о помощи нового знакомого Эрмано, который должен притвориться отцом ребенка. После родов они продадут малыша дяде Эрмано и его бесплодной жене и поделят деньги. Ложное усыновление между родственниками – единственная возможность обойти закон, ведь в Италии запрещено суррогатное материнство. Эрмано и Лена начинают жить вместе, но играть в семью у них получается очень плохо.

В ролях

Сандра Дрымальска
Сандра Дрымальска
Lena
Барбара Рончи
Барбара Рончи
Bianca
Бруно Бацци
Fabio
Claudio Segaluscio
Ermanno
Виталиано Тревизан
Ostetrico
Marco Felli
Giordano
Ориетта Нотари
Режиссер Карло Сирони
Сценарист Antonio Manca, Giulia Moriggi, Карло Сирони
Композитор Teoniki Rozynek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Польша
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 октября 2021
Премьера в мире 29 августа 2019
Дата выхода
24 октября 2019 Италия
9 сентября 2020 Франция
Сборы в мире $56 232
Производство Kino Produzioni, Eurimages, IDM Südtirol - Alto Adige Film Fund
Другие названия
Sole, Güneş, Mặt Trời, Napsugár, Соле, ソーレ 太陽, 孕陽, 孕阳, 太阳, 寂寞喧哗

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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