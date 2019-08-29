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Лена находится на седьмом месяце беременности, но уже знает, что радость материнства обойдет ее стороной. Она просит о помощи нового знакомого Эрмано, который должен притвориться отцом ребенка. После родов они продадут малыша дяде Эрмано и его бесплодной жене и поделят деньги. Ложное усыновление между родственниками – единственная возможность обойти закон, ведь в Италии запрещено суррогатное материнство. Эрмано и Лена начинают жить вместе, но играть в семью у них получается очень плохо.
|24 октября 2019
|Италия
|9 сентября 2020
|Франция