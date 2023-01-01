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Страшная история
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Horror Story

Страшная история, 2023

2023 / Польша
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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Adrian Apanel
В ролях
Якуб Заяц
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Полина Галазка
Полина Галазка
Анна Сенюк
Мариян Опаня
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.7 IMDb
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