Знаменитый польский авангардист, который испробовал множество стилей вплоть до хэппенинга и перформанса, в спектакле «Умерший класс» провозгласил свою новую программу, сформулированную в Манифесте, озаглавленном "Театр Смерти". Кантор по своему использовал достижения авангарда двадцатых и тридцатых годов, а вместе с тем порывал с модными театральными течениями тех лет, стремясь создать нечто абсолютно новое. На первый взгляд его спектакль выдержан в традиционном стиле, но режиссер при этом создает совершенно необыкновенное взаимодействие между актерами и манекенами - свидетельствами смерти.