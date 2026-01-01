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Молодой доктор работает в боксёрском клубе, отдавая свободные вечера игре в джазовом оркестре. После выступления он вместе с другом идёт в кафе, где тот хочет познакомиться с понравившейся ему незнакомкой. Помогая приятелю, доктор первым знакомится с девушкой и приглашает её к себе домой. Там они представляются друг другу вымышленными именами Базиля и Пелагеи. По обоюдному договору, они намерены провести вечер по готовому сценарию: немного алкоголя, первый поцелуй, недолгая интеллектуальная беседа и общая постель. Начатая ими циничная игра постепенно переходит в искреннее романтичное чувство…
|17 декабря 1960
|Польша
|5 марта 1962
|Швеция
|15