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Постер фильма Невинные чародеи
7.6
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7.6

Невинные чародеи

, 1960
Niewinni czarodzieje
Польша / мюзикл, драма / 18+
Постер фильма Невинные чародеи
7.6

О фильме

Молодой доктор работает в боксёрском клубе, отдавая свободные вечера игре в джазовом оркестре. После выступления он вместе с другом идёт в кафе, где тот хочет познакомиться с понравившейся ему незнакомкой. Помогая приятелю, доктор первым знакомится с девушкой и приглашает её к себе домой. Там они представляются друг другу вымышленными именами Базиля и Пелагеи. По обоюдному договору, они намерены провести вечер по готовому сценарию: немного алкоголя, первый поцелуй, недолгая интеллектуальная беседа и общая постель. Начатая ими циничная игра постепенно переходит в искреннее романтичное чувство…

В ролях

Тадеуш Ломницкий
Bazyli
Ванда Коческа
Mirka
Тереза Шмигелувна
Nurse Teresa
Збигнев Цибульский
Edmund
Роман Полански
Роман Полански
Dudzio
Анджей Новаковски
Musician
Калина Ендрусик
Journalist
Krystyna Stypulkowska
Pelagia
Andrzej Gawronski
Guest
Мариан Кочиняк
Guest
Режиссер Анджей Вайда
Сценарист Ежи Сколимовский, Ежи Анджеевский
Композитор Krzysztof Komeda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 17 декабря 1960
Дата выхода
17 декабря 1960 Польша
5 марта 1962 Швеция 15
Производство Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Niewinni czarodzieje, Innocent Sorcerers, Los brujos inocentes, Nedolžni čarovniki, Nevini čarobnjaci, Ártatlan varázslók, De onschuldige verleiders, De uskyldige troldmænd, Die unschuldigen Zauberer, Ingenui perversi, Inocentes encantadores, Les innocents charmeurs, Nattens lekar, Nekalti burtininkai, Nevinní čarodejníci, Nevinní čarodějové, Os inocentes Charmosos, Yön leikit, Αθώοι μάγοι, Невинные чародеи, 夜の終りに, 愛情像魔法, 无罪的巫师, 无辜的驱魔人

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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