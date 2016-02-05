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Планета синглов, 2016

2016 / Польша
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Аня – очаровательная, романтичная, но при этом не очень уверенная в себе учительница музыки, мечется в поисках идеального мужчины в интернете на сайтах знакомств. Случайно, в вечер святого Валентина, встречает в ресторане Томка, ведущего самого популярного и скандального тв-шоу в стране. Восхищенный неисправимым романтизмом Ани, он предлагает ей стать героиней его программы – она должна будет ходить на свидания с молодыми людьми, с которыми познакомилась в интернете, а он в своей программе покажет настоящее лицо мужчин и посмеется над наивностью женщин, ищущими в сети свой идеал. Безумные любовные приключения Ани быстро становятся большим хитом канала. Но однажды Аня неожиданно встречает … идеального мужчину – Антония. Томек по требованию жесткой начальницы должен спасти рейтинг программы. Может вместе с ним и свои чувства к Ане?
 

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Митя Окорн
В ролях
Мацей Штур
Агнешка Вендлоха
Петр Гловацкий
Петр Гловацкий
Вероика Ксенжкевич
Томаш Кароляк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Планета синглов 1 постер
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