Планета синглов, 2016

Аня – очаровательная, романтичная, но при этом не очень уверенная в себе учительница музыки, мечется в поисках идеального мужчины в интернете на сайтах знакомств. Случайно, в вечер святого Валентина, встречает в ресторане Томка, ведущего самого популярного и скандального тв-шоу в стране. Восхищенный неисправимым романтизмом Ани, он предлагает ей стать героиней его программы – она должна будет ходить на свидания с молодыми людьми, с которыми познакомилась в интернете, а он в своей программе покажет настоящее лицо мужчин и посмеется над наивностью женщин, ищущими в сети свой идеал. Безумные любовные приключения Ани быстро становятся большим хитом канала. Но однажды Аня неожиданно встречает … идеального мужчину – Антония. Томек по требованию жесткой начальницы должен спасти рейтинг программы. Может вместе с ним и свои чувства к Ане?

