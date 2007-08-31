В саду у господа Бога, 2007

Аспирант Марьян, худший выпускник полицейской школы, получает направление в город Крулёвы Мост. Городок так спокоен, что даже он там сумеет справиться. Полная дыра, одни леса и поляны… Комендант местной полиции не желает заниматься практикой аспиранта. Однако вскоре там появляются сотрудники Службы безопасности и в снятой вилле помещают главного свидетеля процесса над мафией из Милянувека. Вскоре гоняющего пьяным по разбитым дорогам бывшего гангстера навещает ксендз. Он намерен познакомиться с будущим прихожанином… Комендант же занят совсем другими делами…

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