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В саду у господа Бога В саду у господа Бога
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U Pana Boga w ogródku

В саду у господа Бога, 2007

2007 / Польша
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Аспирант Марьян, худший выпускник полицейской школы, получает направление в город Крулёвы Мост. Городок так спокоен, что даже он там сумеет справиться. Полная дыра, одни леса и поляны… Комендант местной полиции не желает заниматься практикой аспиранта. Однако вскоре там появляются сотрудники Службы безопасности и в снятой вилле помещают главного свидетеля процесса над мафией из Милянувека. Вскоре гоняющего пьяным по разбитым дорогам бывшего гангстера навещает ксендз. Он намерен познакомиться с будущим прихожанином… Комендант же занят совсем другими делами…
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 31 августа 2007
Режиссер
Яцек Бромский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В саду у господа Бога 1 постер
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