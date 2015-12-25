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Дочь танца
Córki dancingu
Дочь танца, 2015
2015 / Польша
6.3
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
мюзикл
драма
комедия
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О фильме
История двух сестер, которые влюбляются в одного мужчину.
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6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Премьера онлайн
6 мая 2021
Премьера в мире
25 декабря 2015
Режиссер
Агнешка Смочиньска
В ролях
Марта Мазурек
Михалина Ольшанска
Кинга Прейс
Анджей Конопка
Якуб Гершал
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Сандэнс
Специальный приз жюри - драма (программа «Мировое кино»)
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