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Дочь танца Дочь танца
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Córki dancingu

Дочь танца, 2015

2015 / Польша
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

История двух сестер, которые влюбляются в одного мужчину.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 мая 2021
Премьера в мире 25 декабря 2015
Режиссер
Агнешка Смочиньска
В ролях
Марта Мазурек
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Кинга Прейс
Анджей Конопка
Якуб Гершал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь танца 2 постера
Сандэнс Специальный приз жюри - драма (программа «Мировое кино»)
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Кадры из фильма Все кадры
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