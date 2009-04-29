Тайная история кроликов, десятилетиями живших в полосе отчуждения у Берлинской стены, глазами самих кроликов. Они не знали что такое хищники, люди в их мире тоже не появлялись. Когда численность их превысила тысячи, охрана начала расстреливать животных, но кролики выжили и остались на старом месте. К несчастью, Берлинскую стену разрушили. Зверькам пришлось покинуть комфортабельную зону. Они разбежались по Западному Берлину и с тех пор обитают в нем несколькими колониями, пытаясь привыкнуть к жизни в свободном мире.

