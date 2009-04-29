Тайная история кроликов, десятилетиями живших в полосе отчуждения у Берлинской стены, глазами самих кроликов. Они не знали что такое хищники, люди в их мире тоже не появлялись. Когда численность их превысила тысячи, охрана начала расстреливать животных, но кролики выжили и остались на старом месте. К несчастью, Берлинскую стену разрушили. Зверькам пришлось покинуть комфортабельную зону. Они разбежались по Западному Берлину и с тех пор обитают в нем несколькими колониями, пытаясь привыкнуть к жизни в свободном мире.
СтранаПольша / Германия
Продолжительность51 минута
Год выпуска2009
Премьера онлайн17 мая 2017
Премьера в мире29 апреля 2009
Дата выхода
7 мая 2009
Канада
12 мая 2009
Польша
8 декабря 2010
США
29 апреля 2009
Швейцария
Другие названия
Królik po berlinsku, A berlini fal nyulai, Berlín, los conejos del muro, Conejo a la berlinesa, Els conills del mur, Kaniini à la Berliini, Kouneli ala Berlin, Królik po berlińsku, Mauerhase, Rabbit à la Berlin, Кролик по-берлински