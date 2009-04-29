Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кролик по-берлински
1 постер
Киноафиша Фильмы Кролик по-берлински

Кролик по-берлински

Krolik po berlinsku 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тайная история кроликов, десятилетиями живших в полосе отчуждения у Берлинской стены, глазами самих кроликов. Они не знали что такое хищники, люди в их мире тоже не появлялись. Когда численность их превысила тысячи, охрана начала расстреливать животных, но кролики выжили и остались на старом месте. К несчастью, Берлинскую стену разрушили. Зверькам пришлось покинуть комфортабельную зону. Они разбежались по Западному Берлину и с тех пор обитают в нем несколькими колониями, пытаясь привыкнуть к жизни в свободном мире.
Страна Польша / Германия
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 17 мая 2017
Премьера в мире 29 апреля 2009
Дата выхода
7 мая 2009 Канада
12 мая 2009 Польша
8 декабря 2010 США
29 апреля 2009 Швейцария
Другие названия
Królik po berlinsku, A berlini fal nyulai, Berlín, los conejos del muro, Conejo a la berlinesa, Els conills del mur, Kaniini à la Berliini, Kouneli ala Berlin, Królik po berlińsku, Mauerhase, Rabbit à la Berlin, Кролик по-берлински
Фильмы похожие на Кролик по-берлински
Белая лента 7.7
Белая лента (2009)
Разбирая Гарри 7.4
Разбирая Гарри (1997)
Американцы 7.7
Американцы (1992)
5.4
Свадьба (1973)

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»
Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени
5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
«Комичная правда»: Сергей Безруков назвал главную проблему «Хроник русской революции» (и Кончаловский знал, на что идет)
3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше