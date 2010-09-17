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Постер фильма Мать Тереза кошек
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Киноафиша Фильмы Мать Тереза кошек

Мать Тереза кошек

Matka Teresa od kotów 18+
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О фильме

Обыкновенная с виду семья. Отец – профессиональный военный, недавно вернувшийся с очередного задания. Его жена Тереза только что получила работу в страховом агентстве. Они живут вместе с двумя сыновьями, маленькой дочкой и молодой кузиной Терезы, а также с множеством котов, которых Тереза приводит домой, так как не может пройти мимо них, не испытав сострадания. Возможно ли, чтобы в такой семье произошло убийство матери? Фильм основан на реальных событиях.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 17 сентября 2010
Дата выхода
17 сентября 2010 Польша
Сборы в мире $91 575
Производство Rozwój Film Production, Syrena Films
Другие названия
Matka Teresa od kotów, Mother Teresa of Cats, Macskás Teréz anya, Majka Tereza za mačke, Mutter Teresa Der Katzen
Режиссер
Павел Сала
В ролях
Филип Гарбач
Ева Скибинска
Матеуш Косьцюкевич
Матеуш Косьцюкевич
Эва Шикульска
Эва Шикульска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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