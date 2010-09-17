Обыкновенная с виду семья. Отец – профессиональный военный, недавно вернувшийся с очередного задания. Его жена Тереза только что получила работу в страховом агентстве. Они живут вместе с двумя сыновьями, маленькой дочкой и молодой кузиной Терезы, а также с множеством котов, которых Тереза приводит домой, так как не может пройти мимо них, не испытав сострадания. Возможно ли, чтобы в такой семье произошло убийство матери? Фильм основан на реальных событиях.
СтранаПольша
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2010
Премьера в мире17 сентября 2010
Дата выхода
17 сентября 2010
Польша
Сборы в мире$91 575
ПроизводствоRozwój Film Production, Syrena Films
Другие названия
Matka Teresa od kotów, Mother Teresa of Cats, Macskás Teréz anya, Majka Tereza za mačke, Mutter Teresa Der Katzen