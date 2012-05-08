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Халина, скромная кассирша в торговой сети «Бабочка», мечтает о лучшей жизни для себя и своей 13-летней дочери Миси. Вскоре представляется случай и Халина становится директором магазина. Но затем она убеждается, что цена за высокие заработки и улучшение условий жизни — нечестность, использование работников и обман. Из жертвы она превращается в палача для своих прежних подруг-кассирш. Работа настолько поглощает её, что она не замечает, как Мися становится зависимой от компьютерных игр.
|8 мая 2012
|Польша