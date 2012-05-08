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Постер фильма Женский день
6.1
Киноафиша Фильмы Женский день
6.1

Женский день

, 2012
Dzień kobiet
Польша / драма / 18+
Постер фильма Женский день
6.1

О фильме

Халина, скромная кассирша в торговой сети «Бабочка», мечтает о лучшей жизни для себя и своей 13-летней дочери Миси. Вскоре представляется случай и Халина становится директором магазина. Но затем она убеждается, что цена за высокие заработки и улучшение условий жизни — нечестность, использование работников и обман. Из жертвы она превращается в палача для своих прежних подруг-кассирш. Работа настолько поглощает её, что она не замечает, как Мися становится зависимой от компьютерных игр.

В ролях

Катажина Квятковска
Halina Radwan
Эрик Любош
Eryk Gasiorowski
Гражина Барщевска
Regina Radwan, Halina's mother
Эва Констанция Булхак
Ania
Klara Bielawka
Andzelika
Julia Czuraj
Misia Radwan, Halina's daughter
Zina Kerste
Journalist
Дорота Колак
Maryla
Агата Кулеша
Агата Кулеша
Psychologist
Анита Янция
Jadzia Staron
Режиссер Мария Садовска
Сценарист Мария Садовска, Katarzyna Terechowicz
Композитор Мария Садовска
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 мая 2012
Дата выхода
8 мая 2012 Польша
Сборы в мире $219 893
Производство Studio Munka - Polish Filmmakers Association, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
Dzien kobiet, Women's Day, Dzień kobiet, Frauentag, Journée de la femme, Денят на жените

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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