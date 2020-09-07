Снега больше не будет, 2020

Фильм был выдвинут как официальная заявка Польши в категории «Лучший международный художественный фильм» на премию «Оскар» в 2021 году.

Фильм участвовал в основном конкурсе 77-го международного Венецианского кинофестиваля.

Эта история имеет много общего со скандальной аллегорией Пьера Паоло Пазолини под названием «Теорема» 1968 года, в которой таинственный незнакомец (Теренс Стэмп) внезапно появляется в буржуазном миланском доме и занимается любовью со всеми членами семьи – матерью, отцом, сыном, дочерью и даже горничной.

Режиссер и сценарист фильма Михал Энглерт выступил также и оператором.

Премьера фильма в Польше состоялась 16 октября 2020 года.

Фильм совместного производства Польши и Германии.

Еще обучаясь в Лодзинской киношколе, Малгожата Шумовска сняла короткометражный документальный фильм о жизни польской сельской семьи под названием «Тишина», который вошел в историю ее альма-матер как одна из лучших студенческих работ за все время.

Михал Энглерт и Малгожата Шумовска не раз работали вместе как режиссер и сценарист/оператор над фильмами «Во имя», «Тело» и «Лицо». Однако это первая их совместная работа как двух режиссеров.

Михал Энглерт известен в первую очередь как оператор и сценарист.

Это режиссерский дебют Михала Энглерта.

Актер Алек Утгофф родом из Киева, где он родился в 1986 году, но переехал в Великобританию, когда ему было 10 лет.

Настоящее имя актера Алека Утгоффа – Олег Владимирович Утгоф.

Производством фильма занимались кинокомпании Match Factory Productions, Lava Films, Mazovia Warsaw Film Fund и другие.