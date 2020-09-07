Снега больше не будет, 2020

После прошлогоднего угрюмого, но тем не менее тепло принятого англоязычного шоу «Приди ко мне» именитый польский режиссер Малгожата Шумовска решила вернуться на родину с фильмом, написанным в соавторстве со старым творческим союзником Михалом Энглертом. В результате их работа «Снега больше не будет» стала, пожалуй, их самой убедительной и законченной картиной на сегодняшний день.
Женя (Алек Утгофф) оказался в Чернобыле в момент аварии. Со складным массажным столом подмышкой он незаконно переходит через границу Украины и Польши. Оказавшись в иммиграционной службе Варшавы, он объясняет запуганному чиновнику, что остается жить в Польше, после чего мягко вводит его в транс. Возможно, из-за чернобыльской катастрофы он и приобрел необычные способности. Теперь Женя – успешный у богатого населения города массажист, который лечит не только тело, но и душу. Элитные клиенты доверяют ему свои переживания, тревоги и самые сокровенные тайны и секреты. Таким образом, Женя превращается в своеобразного гуру своего дела: богатые снаружи и абсолютно несчастные и одинокие внутри люди спешат к нему на массаж, чтобы наконец услышать, как им жить дальше. Эта своеобразная сатира о буржуазной замкнутости в польском обществе, в которой волшебным рукам Жени поручено залечить целый ряд горестей: от напускных опасений из-за изменения климата до неизлечимого рака. Его движения исцеляют, а пронзительный взгляд все понимает. Клиентам хочется верить, что массажист с русским акцентом сможет изменить их жизнь. При всем этом никто и не думает спрашивать Женю о его собственных волнениях и муках.
Фильм был выдвинут как официальная заявка Польши в категории «Лучший международный художественный фильм» на премию «Оскар» в 2021 году.
Фильм участвовал в основном конкурсе 77-го международного Венецианского кинофестиваля.
Эта история имеет много общего со скандальной аллегорией Пьера Паоло Пазолини под названием «Теорема» 1968 года, в которой таинственный незнакомец (Теренс Стэмп) внезапно появляется в буржуазном миланском доме и занимается любовью со всеми членами семьи – матерью, отцом, сыном, дочерью и даже горничной.
Режиссер и сценарист фильма Михал Энглерт выступил также и оператором.
Премьера фильма в Польше состоялась 16 октября 2020 года.
Фильм совместного производства Польши и Германии.
Еще обучаясь в Лодзинской киношколе, Малгожата Шумовска сняла короткометражный документальный фильм о жизни польской сельской семьи под названием «Тишина», который вошел в историю ее альма-матер как одна из лучших студенческих работ за все время.
Михал Энглерт и Малгожата Шумовска не раз работали вместе как режиссер и сценарист/оператор над фильмами «Во имя», «Тело» и «Лицо». Однако это первая их совместная работа как двух режиссеров.
Михал Энглерт известен в первую очередь как оператор и сценарист.
Это режиссерский дебют Михала Энглерта.
Актер Алек Утгофф родом из Киева, где он родился в 1986 году, но переехал в Великобританию, когда ему было 10 лет.
Настоящее имя актера Алека Утгоффа – Олег Владимирович Утгоф.
Производством фильма занимались кинокомпании Match Factory Productions, Lava Films, Mazovia Warsaw Film Fund и другие.
Женя был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые способности. Сейчас он – успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты. Так Женя превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на своё богатство, люди спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше.