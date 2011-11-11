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Письма к М.
Listy do M.
Письма к М., 2011
2011 / Польша
7.1
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13
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
мелодрама
комедия
драма
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
11 ноября 2011
Режиссер
Митя Окорн
В ролях
Мацей Штур
Рома Гонщёровска
Томаш Кароляк
Агнешка Дигант
Катажина Зелиньска
Все актеры и съемочная группа
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