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Письма к М. Письма к М.
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Письма к М., 2011

2011 / Польша
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 ноября 2011
Режиссер
Митя Окорн
В ролях
Мацей Штур
Рома Гонщёровска
Томаш Кароляк
Агнешка Дигант
Катажина Зелиньска
Все актеры и съемочная группа
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