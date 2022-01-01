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Икона, 2016

2016 / Польша / Украина
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Впервые в истории одной из крупнейших психиатрических больниц в Сибири съемочная группа могла наблюдать повседневную жизнь людей, огороженных от мира высокими больничными стенами. Пять врачей заботятся о пациентах, большинство из которых седые старики, проведшие лучшие годы в этом мрачном месте, бок о бок с другими поколениями душевнобольных и медсестрами, живущими в окрестных деревнях. В тесных палатах мы видим пациентов с шизофренией, серийных убийц, бабушек, страдающих от болезни Альцгеймера и подростков с поведенческими проблемами - здесь убежище для всех социальных изгоев. Именно этим людям и посвящена эта картина.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Войцех Касперски
Все актеры и съемочная группа
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