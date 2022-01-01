Икона, 2016

Впервые в истории одной из крупнейших психиатрических больниц в Сибири съемочная группа могла наблюдать повседневную жизнь людей, огороженных от мира высокими больничными стенами. Пять врачей заботятся о пациентах, большинство из которых седые старики, проведшие лучшие годы в этом мрачном месте, бок о бок с другими поколениями душевнобольных и медсестрами, живущими в окрестных деревнях. В тесных палатах мы видим пациентов с шизофренией, серийных убийц, бабушек, страдающих от болезни Альцгеймера и подростков с поведенческими проблемами - здесь убежище для всех социальных изгоев. Именно этим людям и посвящена эта картина.