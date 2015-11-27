Красный паук, 2015

1967 год. Мир во власти «Роллинг Стоунз», хиппи, свободной любви и марихуаны. В Польше действует коммунистический режим. Кароль Кремер — обычный юноша из благополучной семьи: он недавно закончил школу, готовится к вступительным экзаменам в медицинский институт и завоевывает кубок в местных соревнованиях по прыжкам в воду. На окраине города он посещает парк развлечений, где большим успехом пользуется аттракцион гонок по вертикали «Стена смерти». Как-то, отбившись от компании, Кароль забредает в уединенный парковый уголок, где обнаруживает тело убитого мальчика. Он догадывается, что одинокий прохожий, с которым он столкнулся за минуту до этого, и есть убийца. Однако парень не спешит поднимать тревогу и начинает тайно выслеживать опасного незнакомца…