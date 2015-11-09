Мои дочери — коровы, 2015

История двух сестер, которые, оказавшись в сложной жизненной ситуации, вынуждены взаимодействовать, несмотря на обоюдную неприязнь. Марта добилась жизненного успеха: она известная актриса, звезда популярных сериалов. Несмотря на славу и деньги, она все еще не может устроить свою личную жизнь. В одиночку воспитала взрослую уже дочь. В противовес своей сильной и доминирующей старшей сестре, Кася – наоборот, впечатлительная и экзальтированная. Работает учительницей, ее брак далек от идеала. Муж Каси – жизненный неудачник, который находится в постоянном поиске работы. Сестры не особо любят друг друга, но внезапная болезнь матери вынуждает их действовать вместе. Они должны позаботиться о любимом, но деспотичном отце. Постепенно, женщины сближаются друг с другом и заново завязывают потерянный контакт, что вызывает цепь трагикомических событий.