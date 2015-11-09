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Мои дочери — коровы Мои дочери — коровы
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Moje córki krowy

Мои дочери — коровы, 2015

2015 / Польша
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

История двух сестер, которые, оказавшись в сложной жизненной ситуации, вынуждены взаимодействовать, несмотря на обоюдную неприязнь. Марта добилась жизненного успеха: она известная актриса, звезда популярных сериалов. Несмотря на славу и деньги, она все еще не может устроить свою личную жизнь. В одиночку воспитала взрослую уже дочь. В противовес своей сильной и доминирующей старшей сестре, Кася – наоборот, впечатлительная и экзальтированная. Работает учительницей, ее брак далек от идеала. Муж Каси – жизненный неудачник, который находится в постоянном поиске работы. Сестры не особо любят друг друга, но внезапная болезнь матери вынуждает их действовать вместе. Они должны позаботиться о любимом, но деспотичном отце. Постепенно, женщины сближаются друг с другом и заново завязывают потерянный контакт, что вызывает цепь трагикомических событий.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кинга Дембска
В ролях
Агата Кулеша
Агата Кулеша
Габриэла Мускала
Марчин Дорочиньски
Мариан Дзендзель
Мариан Дзендзель
Молгожата Нимирская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мои дочери — коровы 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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