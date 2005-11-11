Придорожное кафе, 2005

Жанр: криминал драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Современная история о деревенских подростках, которые ради денег идут на тяжкое преступление. За кадром звучит голос музыканта Казика Сташевского, поющего о людях, запутавшихся в этом мире обмана и разрушенных идеалов. Развернуть 6.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 53 минуты Год выпуска 2005 Премьера в мире 11 ноября 2005 Режиссер Лешек Восиевич В ролях Роберт Олех Петр Гловаски Цезари Лукашевич Мартина Пешко Яцек Розенек Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат