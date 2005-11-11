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Придорожное кафе
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Rozdroze Cafe

Придорожное кафе, 2005

2005 / Польша
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Современная история о деревенских подростках, которые ради денег идут на тяжкое преступление. За кадром звучит голос музыканта Казика Сташевского, поющего о людях, запутавшихся в этом мире обмана и разрушенных идеалов.
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 ноября 2005
Режиссер
Лешек Восиевич
В ролях
Роберт Олех
Петр Гловаски
Цезари Лукашевич
Мартина Пешко
Яцек Розенек
Яцек Розенек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Придорожное кафе 1 постер
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