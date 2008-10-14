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Постер фильма Борис Годунов
Постер фильма Борис Годунов
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6.3 Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Фильмы Борис Годунов

Борис Годунов

Boris Godunov 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в России во времена царствия Бориса Годунова. Когда-то безродный сирота, усыновленный помещиком, он выгодно женился на дочери Малюты Скуратова, любимчика царя Ивана Грозного, и начал быстро карабкаться вверх по дворцовой лестнице.

Шагая по головам, Годунов наконец добрался до престола, но вдруг у него появился новый соперник – самозванец, выдающий себя за сына Ивана, царевича Дмитрия, выжившего при покушении в Угличе. Что Годунов станет делать, когда армия Лжедмитрия доберется до Москвы?

Фильм основан на одноименной исторической драме Александра Пушкина о семи годах правления царя Бориса Годунова.

Сергей Бондарчук, режиссер фильма, сам выступил в роли царя Бориса. Бондарчук играл главные (реже – второстепенные) роли во всех своих фильмах, за исключением картин «Ватерлоо» и «Красные колокола», основные роли в которых исполняют американцы и мексиканцы соответственно.

Хотя фильм создан киностудией Мосфильм, большинство исторических сцен было снято знаменитым оператором Вадимом Юсовым в Чехословакии и Польше.

«Борис Годунов» стал последней картиной Бондарчука, попавшей на киноэкраны при его жизни. Выход фильма был большим разочарованием: при большом бюджете и масштабности он не снискал особой любви зрителей или кинокритиков.

По одноименной драме А.С. Пушкина. Действие происходит в конце XVI века, накануне польско-шведского нашествия ("семибоярщины"). Главное действующее лицо трагедии - русский царь, унаследовавший трон Ивана Грозного после смерти его старшего сына Федора и смерти царевича Димитрия, вину за которую возложила на царя Бориса народная молва.

Страна СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 14 октября 2008
Премьера в мире 1 мая 1986
Дата выхода
10 сентября 1987 Аргентина
5 июня 1987 Дания
14 октября 1986 СССР
31 октября 1986 Финляндия
1 мая 1986 Франция
Производство Мосфильм, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie, Filmové studio Barrandov
Другие названия
Boris Godunov, Борис Годунов, Boris Godounov, Boris Godunow, Borisas Godunovas, Boriss Godunov, Borys Godunow
Режиссер
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
В ролях
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Адриана Беджиньска
Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин
Юрий Шерстнев
Александр Титоренко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
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Борис Годунов
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