Действие фильма происходит в России во времена царствия Бориса Годунова. Когда-то безродный сирота, усыновленный помещиком, он выгодно женился на дочери Малюты Скуратова, любимчика царя Ивана Грозного, и начал быстро карабкаться вверх по дворцовой лестнице.

Шагая по головам, Годунов наконец добрался до престола, но вдруг у него появился новый соперник – самозванец, выдающий себя за сына Ивана, царевича Дмитрия, выжившего при покушении в Угличе. Что Годунов станет делать, когда армия Лжедмитрия доберется до Москвы?