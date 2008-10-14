Действие фильма происходит в России во времена царствия Бориса Годунова. Когда-то безродный сирота, усыновленный помещиком, он выгодно женился на дочери Малюты Скуратова, любимчика царя Ивана Грозного, и начал быстро карабкаться вверх по дворцовой лестнице.
Шагая по головам, Годунов наконец добрался до престола, но вдруг у него появился новый соперник – самозванец, выдающий себя за сына Ивана, царевича Дмитрия, выжившего при покушении в Угличе. Что Годунов станет делать, когда армия Лжедмитрия доберется до Москвы?
Фильм основан на одноименной исторической драме Александра Пушкина о семи годах правления царя Бориса Годунова.
Сергей Бондарчук, режиссер фильма, сам выступил в роли царя Бориса. Бондарчук играл главные (реже – второстепенные) роли во всех своих фильмах, за исключением картин «Ватерлоо» и «Красные колокола», основные роли в которых исполняют американцы и мексиканцы соответственно.
Хотя фильм создан киностудией Мосфильм, большинство исторических сцен было снято знаменитым оператором Вадимом Юсовым в Чехословакии и Польше.
«Борис Годунов» стал последней картиной Бондарчука, попавшей на киноэкраны при его жизни. Выход фильма был большим разочарованием: при большом бюджете и масштабности он не снискал особой любви зрителей или кинокритиков.
По одноименной драме А.С. Пушкина. Действие происходит в конце XVI века, накануне польско-шведского нашествия ("семибоярщины"). Главное действующее лицо трагедии - русский царь, унаследовавший трон Ивана Грозного после смерти его старшего сына Федора и смерти царевича Димитрия, вину за которую возложила на царя Бориса народная молва.
|10 сентября 1987
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|5 июня 1987
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