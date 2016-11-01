Убеждения, 2016

В 1987 Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, признающую отказ от воинской службы по убеждениям «законным проявлением свободы мысли, совести и религии». В России право на альтернативную гражданскую службу впервые было закреплено в Конституции 1993-го года. По закону, не только верующие могут отказаться от службы в вооруженных силах. Другие граждане вправе заявлять не о вере, а об УБЕЖДЕНИЯХ, несовместимых с военной службой: миротворческих, философских, морально-этических, политических и т.п. Альтернативнослужащие работают библиотекарями, санитарами, архивистами, рабочими в цирках и театрах и т.д. Звучит хорошо – мирный труд прекрасен! Но есть одно НО: в военкомате тебе нужно доказать, что твои убеждения таковыми являются. Решать, в чем именно ты искренне убежден, будет призывная комиссия… Попытка воспользоваться своим законным правом в России часто приводит к драматичному столкновению Личности и Системы, что бреет всех под одну гребенку и беспощадна к тем, кто выделяется из толпы.