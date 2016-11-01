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Убеждения, 2016

2016 / Россия / Польша
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

В 1987 Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, признающую отказ от воинской службы по убеждениям «законным проявлением свободы мысли, совести и религии». В России право на альтернативную гражданскую службу впервые было закреплено в Конституции 1993-го года. По закону, не только верующие могут отказаться от службы в вооруженных силах. Другие граждане вправе заявлять не о вере, а об УБЕЖДЕНИЯХ, несовместимых с военной службой: миротворческих, философских, морально-этических, политических и т.п. Альтернативнослужащие работают библиотекарями, санитарами, архивистами, рабочими в цирках и театрах и т.д. Звучит хорошо – мирный труд прекрасен! Но есть одно НО: в военкомате тебе нужно доказать, что твои убеждения таковыми являются. Решать, в чем именно ты искренне убежден, будет призывная комиссия… Попытка воспользоваться своим законным правом в России часто приводит к драматичному столкновению Личности и Системы, что бреет всех под одну гребенку и беспощадна к тем, кто выделяется из толпы.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Татьяна Чистова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убеждения 1 постер
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