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Киноафиша Фильмы Номера

Номера

Numbers 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Украина / Чехия / Польша / Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 21 февраля 2020
Дата выхода
19 ноября 2020 Украина
Производство 435 Films, Apple Film Production, Canal+ Polska
Другие названия
Nomery, Numbers, Numery, Номера, Номери
Режиссер
Олег Сенцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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