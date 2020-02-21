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Номера
Номера
Numbers
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
фантастика
Страна
Украина / Чехия / Польша / Франция
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2019
Премьера в мире
21 февраля 2020
Дата выхода
19 ноября 2020
Украина
Производство
435 Films, Apple Film Production, Canal+ Polska
Другие названия
Nomery, Numbers, Numery, Номера, Номери
Режиссер
Олег Сенцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.3
Оцените
14
голосов
5.3
IMDb
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