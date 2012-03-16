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Умереть за врага Умереть за врага
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En fiende att dö för

Умереть за врага, 2012

2012 / Швеция / Норвегия / Германия / Польша
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

В 1912 году видный немецкий учёный Альферд Вегенер выдвинул теорию, что когда-то все континенты Земли составляли одно целое. В 1939-м, несмотря на угрозу войны, немцы решили снарядить морскую экспедицию в поисках подтверждения теории Вегенера.

Путешествие к арктическому острову Свальбарду возглавляет немецкий геолог Фридрих. В группе ученых его ассистентка Лени, два англичанина и швед. На корабле русская команда и норвежский капитан. Все с энтузиазмом пускаются в путь, но растущее политическое напряжение между странами начинает сказываться. Когда начинается война, члены экспедиции становятся пешками в борьбе мировых держав.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 марта 2012
Режиссер
Питер Далле
В ролях
Том Бёрк
Том Бёрк
Годехард Гиезе
Жанетт Хайн
Свен Нордин
Свен Нордин
Аксель Праль
Аксель Праль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Умереть за врага 2 постера
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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