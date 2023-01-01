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Тревога
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Тревога, 2023

2023 / Польша / Германия / Швейцария
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О фильме

Фильм представляет собой трогательную история о близких отношениях между сестрами. 

Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Slawomir Fabicki
В ролях
Магдалена Челецка
Марта Нерадкевич
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Maciej Kosiacki
Stanislaw Sawicki
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.2 IMDb
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