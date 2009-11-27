Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Адипуруш" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Плохой дом
Киноафиша Фильмы Плохой дом
Dom zły

Плохой дом, 2009

2009 / Польша
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Зоотехник Эдвард Сродонь случайно задерживается на ночлег в доме семьи Дзибасов, расположенным в удалённом уголке Бещад. Первоначальное недоверие между гостем и хозяевами расплывается в море выпитого самогона, а её место занимает настроение весёлой гулянки. Сначала рождается план совместного бизнеса, потом страсть и влечение, которые в будущем принесут неожиданные и трагические результаты. Вторая часть разыгрывается в один зимний день, вскоре после введения в Польше военного положения. Операционно-следственная группа милиции производит осмотр места преступления. Поручник Мруз получает задание разгадать загадку убийства, произошедшего четыре года назад.
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 27 ноября 2009
Режиссер
Войчех Смажовски
В ролях
Аркадиуш Якубик
Мариан Дзендзель
Мариан Дзендзель
Кинга Прейс
Катажина Цынке
Роберт Вабих
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Духовенство
Духовенство (2018)
7.4166665
Дорожный патруль
Дорожный патруль (2013)
7.3076925
Именем дьявола
Именем дьявола (2011)
5.5
Пятое время года
Пятое время года (2012)
6.3
Простая история об убийстве
Простая история об убийстве (2016)
5.923077
Хочется жить
Хочется жить (2012)
7.7272725
Крот
Крот (2011)
6.3076925
Мужество
Мужество (2011)
6.8333335
Волынь
Волынь (2016)
7.8
Стадион бездомных
Стадион бездомных (2008)
6.909091
Доля правды
Доля правды (2015)
6.733333
Гиена (2006)
5.6
Постер фильма Плохой дом 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше