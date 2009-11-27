Плохой дом, 2009

Зоотехник Эдвард Сродонь случайно задерживается на ночлег в доме семьи Дзибасов, расположенным в удалённом уголке Бещад. Первоначальное недоверие между гостем и хозяевами расплывается в море выпитого самогона, а её место занимает настроение весёлой гулянки. Сначала рождается план совместного бизнеса, потом страсть и влечение, которые в будущем принесут неожиданные и трагические результаты. Вторая часть разыгрывается в один зимний день, вскоре после введения в Польше военного положения. Операционно-следственная группа милиции производит осмотр места преступления. Поручник Мруз получает задание разгадать загадку убийства, произошедшего четыре года назад.

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