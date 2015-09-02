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11 минут, 2015

2015 / Ирландия / Польша
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм показывает современный большой город и нескольких его жителей, чьи жизни странным образом переплетены друг с другом. 11 минут из жизней разных персонажей, представленных в параллельных историях: одержимо ревнивый муж, его жена-актриса, хитрый голливудский режиссер, наркокурьер, продавец хот-догов с неясным прошлым, девушка с любимой собакой, обычный студент, альпинист, чистящий окна в отеле, бригада скорой помощи, группа монахинь и старый художник. Вскоре их судьбы неизбежно свяжет событие, которое обязательно повлияет на их дальнейшую жизнь.

  • Мировая премьера фильма состоялась 9 сентября 2015 года в секции основного конкурса 72-го Венецианского международного кинофестиваля. Картина также была выдвинута от Польши на премию Оскар за лучший фильм иностранном языке на 88-й церемонии вручения премии Оскар, но не попала в шорт-лист. 
  • Ни одно из имен персонажей в фильме не раскрывается, за исключением имени Анны, начинающей актрисы. Имя доктора Ричарда Мартина появляется только в финальных титрах, а другие персонажи названы по своему внешнему виду и сюжетной функции. 
  • Режиссер и сценарист фильма Ежи Сколимовски описал его как «ответ голливудским боевикам». Фильм в основном снимался в Варшаве, некоторые дополнительные сцены были сняты в Дублине, а также в павильонах студии Alvernia под Краковом.
     

Ревнивый муж, его сексуальная жена-актриса, голливудский режиссер-неряха, бесхребетный наркодилер, потерявшаяся молодая девушка, бывший зэк продавец хот-догов, студент в затруднительном положении, который выполняет странное задание и альпинист-мойщик стекол и несколько других странных персонажей. Еще недавно они не подозревали о существовании друг друга, а сегодня их судьбы странным образом переплелись. На это потребовалось каких-то одиннадцать минут.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Бюджет €1 900 000
Режиссер
Ежи Сколимовский
В ролях
Ричард Дормер
Ричард Дормер
Агата Бузек
Агата Бузек
Давид Огродник
Давид Огродник
Анджей Хыра
Анджей Хыра
Беата Тышкевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 11 минут 2 постера
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