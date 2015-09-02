11 минут, 2015

Ревнивый муж, его сексуальная жена-актриса, голливудский режиссер-неряха, бесхребетный наркодилер, потерявшаяся молодая девушка, бывший зэк продавец хот-догов, студент в затруднительном положении, который выполняет странное задание и альпинист-мойщик стекол и несколько других странных персонажей. Еще недавно они не подозревали о существовании друг друга, а сегодня их судьбы странным образом переплелись. На это потребовалось каких-то одиннадцать минут.