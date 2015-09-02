11 минут, 2015

Фильм показывает современный большой город и нескольких его жителей, чьи жизни странным образом переплетены друг с другом. 11 минут из жизней разных персонажей, представленных в параллельных историях: одержимо ревнивый муж, его жена-актриса, хитрый голливудский режиссер, наркокурьер, продавец хот-догов с неясным прошлым, девушка с любимой собакой, обычный студент, альпинист, чистящий окна в отеле, бригада скорой помощи, группа монахинь и старый художник. Вскоре их судьбы неизбежно свяжет событие, которое обязательно повлияет на их дальнейшую жизнь.
Ревнивый муж, его сексуальная жена-актриса, голливудский режиссер-неряха, бесхребетный наркодилер, потерявшаяся молодая девушка, бывший зэк продавец хот-догов, студент в затруднительном положении, который выполняет странное задание и альпинист-мойщик стекол и несколько других странных персонажей. Еще недавно они не подозревали о существовании друг друга, а сегодня их судьбы странным образом переплелись. На это потребовалось каких-то одиннадцать минут.