Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
2.7
Киноафиша
Фильмы
All In
2.7
All In
, 2023
Blef doskonaly
Польша / комедия, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
2.7
В ролях
Liam Beltramone
Son
Каролина Хапко
Accountant, 'Covid'a'
Lena Maria Chorazy
Girl
Agnieszka Kawiorska
'Ciawa'
Aleksander Mackiewicz
'Sars', Bank Manager
Миколай Рознерский
'German'
Пётр Витковски
Хироаки Мураками
Bruce Lee - kierowca
Michal Nowak
'Virus' Brother-in-law
Томаш Освецинский
'Russian'
Joanna Osyda
Wiolka
Hiroaki Murakami
Bruce Lee - kierowca
Режиссер
Михал Вегжин
Сценарист
Михал Вегжин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 июня 2023
Премьера в мире
31 марта 2023
Дата выхода
31 марта 2023
Польша
Производство
Wataha Studio Filmowe, Familia Pictures
Другие названия
Blef doskonaly, Allin, Blef doskonały
Еще
Рейтинг фильма
2.7
Оцените
10
голосов
2.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 июня 2024
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить