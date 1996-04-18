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Женщина ради любви способна на многое. Оставить семью и богатство, пойти на край света за любимым, испытать тягость нищеты и боль от потери рожденных в ссылке детей и все — таки сохранить хрупкое чувство любви. Решившись устроить побег мужа, она бросает вызов судьбе. И когда свобода была так близка, опять на пути рок, который забирает надежду на счастье. И в душе героини рождается вопрос: "А за что?".
|18 апреля 1996
|Россия
|12+
|18 апреля 1996
|Казахстан
|18 апреля 1996
|Польша
|18 апреля 1996
|Украина