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Постер фильма За что?
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6.9

За что?

, 1995
Za co?
Россия, Польша / мелодрама / 18+
Постер фильма За что?
6.9

О фильме

Женщина ради любви способна на многое. Оставить семью и богатство, пойти на край света за любимым, испытать тягость нищеты и боль от потери рожденных в ссылке детей и все — таки сохранить хрупкое чувство любви. Решившись устроить побег мужа, она бросает вызов судьбе. И когда свобода была так близка, опять на пути рок, который забирает надежду на счастье. И в душе героини рождается вопрос: "А за что?".

В ролях

Магдалена Буйчик
Albina Jaczewska
Эмилия Краковска
Ludwika
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Ivan Gavrilovich komendant
Роберт Розмус
Дорота Садовска
Masza
Степан Старчиков
Kozak Danilo Lifanov
Артур Змиевски
Józef Migurski
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Zona komandanta
Valery Belyayev
Дариуш Бискупски
zeslaniec Adam Rosolowski
Maksim Borisov
Режиссер Ежи Кавалерович
Сценарист Валерий Пендраковский, Aleksandr Bondarev, Финн, Павел Константинович, Ежи Кавалерович
Композитор Valeri Myagkikh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Польша
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 18 апреля 1996
Дата выхода
18 апреля 1996 Россия 12+
18 апреля 1996 Казахстан
18 апреля 1996 Польша
18 апреля 1996 Украина
Другие названия
Za co?, Miért?, Why?, За что?

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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