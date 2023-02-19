Белорус Алексей сбегает из родной страны. Пытаясь похоронить прошлое и получить европейское гражданство, он вступает во французский иностранный легион и вместе с сослуживцами отправляется в Африку. В дельте Нигера он встречает вооружённого повстанца Джомо, который всего лишь пытается защитить близких. Ещё одна бесполезная война навсегда переплетает судьбы мужчин.
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