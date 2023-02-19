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Постер фильма Диско-бой
6.5
Диско-бой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Диско-бой
6.5

Диско-бой

, 2023
Disco Boy
Бельгия, Франция, Италия, Польша / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Диско-бой
6.5
Диско-бой - Трейлер
Диско-бой  Трейлер

О фильме

Белорус Алексей сбегает из родной страны. Пытаясь похоронить прошлое и получить европейское гражданство, он вступает во французский иностранный легион и вместе с сослуживцами отправляется в Африку. В дельте Нигера он встречает вооружённого повстанца Джомо, который всего лишь пытается защитить близких. Ещё одна бесполезная война навсегда переплетает судьбы мужчин.

В ролях

Франц Роговски
Франц Роговски
Alex
Летиция Ки
Udoka
Леон Лючев
Маттео Оливетти
Роберт Вечкевич
Morr Ndiaye
Jomo
Wahab Oladiti
Oba
Salem Kisita
Arafat
Mutamba Kalonji
Sunday
Michal Balicki
Mikhail
Robert Chodur
Border Agent
Bogdan Frankowski
Truck Driver
Режиссер Джакомо Аббруццезе
Сценарист Джакомо Аббруццезе, Кристель Алвес Мейра
Композитор Vitalic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Италия / Польша
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 февраля 2026
Премьера в мире 19 февраля 2023
Дата выхода
2 февраля 2024 Азербайджан
2 февраля 2024 Болгария
15 декабря 2023 Испания
9 марта 2023 Италия
2 февраля 2024 Кыргызстан
16 марта 2023 Литва N16
2 февраля 2024 Молдавия
13 октября 2023 Польша
2 февраля 2024 США
30 ноября 2023 Словакия 15
2 февраля 2024 Таджикистан
2 февраля 2024 Узбекистан
6 октября 2023 Финляндия 12
3 мая 2023 Франция
9 ноября 2023 Чехия 15+
9 марта 2023 Швеция 15
Бюджет €3 500 000
Сборы в мире $328 587
Производство Films Grand Huit, Dugong Films, La Compagnie Cinématographique
Другие названия
Disco Boy, Disco Boy - Choque Entre Mundos, Disko berniukas, Диско-бой, 換命戰場, 迪斯可戰爭, 迪斯科男孩

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Диско-бой - Трейлер
Диско-бой Трейлер
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Наша рецензия

Как один белорус в Европу приехал и затанцевал&hellip;&nbsp;
Как один белорус в Европу приехал и затанцевал…  В конкурсе 73-го Берлинского кинофестиваля показали сюрреалистическую и кислотную драму – дебют итальянского режиссёра Джакомо Абруццезе с Францом Роговски и Летицией Ки про мигрантов современного мира. Делимся, почему это выглядит круто и «кринжово» одновременно.  Франц Роговски на премьере Disco Boy в Берлине Алексей и Михаил под образом футбольных фанатов пересекают польскую границу в надежде сбежать и добраться до демократичной Франции. Путь оказывается…

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