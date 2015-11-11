Оповещения от Киноафиши
Особые приметы

Rysopis 18+
Причины посмотреть

Премия МКФ в Варшаве, приз МКФ в Арнхейме в 1965 году.

Страна Польша
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 1 апреля 1964
Дата выхода
26 февраля 1966 Дания
3 ноября 1967 Нидерланды
18 ноября 1965 Польша
25 ноября 1966 Финляндия
Производство Film Polski Film Agency, Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna i Filmowa (PWSTiF), Szkola Filmowa
Другие названия
Rysopis, Identification Marks: None, Marcas identificatorias: Ninguna, Besondere Kennzeichen: Keine, Irrallinen, Lični opis, Særlige kendetegn: Ingen, Särskilda kännetecken: Inga, Segni particolari: nessuno, Semnalmente, Signes particuliers: Néant, Sinais de Identificação: Nenhum, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ουδέν, Особые приметы, 特征：无, 身分証明書
Режиссер
Ежи Сколимовский
В ролях
Ежи Сколимовский
Эльжбета Чижевска
Анджей Жарнецкий
Тадеуш Минц
Марек Пивовский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
