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Wyrwa, 2023

2023 / Польша
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Бартек Конопка
В ролях
Томаш Кот
Томаш Кот
Гжегож Даменцки
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Ольга Болондзь
Мария Пакульнис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.8 IMDb
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