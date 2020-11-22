Паркет, 2020

Знаменитое трио танцоров воссоединяется спустя двадцать пять лет. Эксцентричный Какаду и две его артистичные партнерши Элизабет и Валенсия репетируют в фешенебельном отеле, готовясь дать свое последнее выступление в карьере. Сложность заключается в том, что их объединяет не только любовь к танго, но и друг к другу.
«Паркет» — драма классика авторского кино Александра Миндадзе («Милый Ханс, дорогой Петр», «В субботу», «Отрыв»). Действие интернационального фильма происходит в пределах одного здания, а внимание концентрируется на личных переживаниях героев, сыгранных Анджеем Хырой («Доктор Лиза»), Агатой Кулешой («Снега больше не будет») и Евгенией Додиной («Убивая Еву»).
Какаду — молодящийся мужчина в пестром наряде, длинными волосами и макияжем, который никогда не расстается с бокалом красного вина. Лучшие годы звезды танго далеко позади — этот факт лишний раз находит подтверждение на фуршете с другими танцорами, где его никто не узнает. Мероприятие сталкивает Какаду с Элизабет и Валенсией — двумя главными женщинами в его жизни.
Элизабет — бывшая жена, тогда как Валенсия в прошлом была его любовницей. Несмотря на это, трио достигло в танго немалых успехов. Спустя четверть века они собираются устроить последний поклон. В перерывах между репетициями партнеры много пьют, дурачатся и предаются ностальгическим воспоминаниям о молодости. Но когда на поверхность всплывают былые обиды, совместное выступление оказывается на грани срыва. Обстановка накаляется, а давно утраченная страсть пробуждается с новой силой. Чем завершится их долгожданное воссоединение?
Главные роли сыграли актеры из разных стран. Агата Кулеша и Анджей Хыра — поляки, тогда как Евгения Додина — уроженка Белоруссии, прославившаяся благодаря израильскому театру. Прежде им еще никогда не доводилось работать вместе.
Режиссером, автором сценария и продюсером выступил Александр Миндадзе, поставивший такие фестивальные хиты, как «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Отрыв». В годы СССР он регулярно сотрудничал с классиком Вадимом Абдрашитовым. Производство проходило при содействии сразу четырех государств: России, Польши, Румынии и Великобритании.
Создание камерной ленты заняло свыше полутора лет. Съемки на территории Румынии завершились еще весной 2019 года, но финальная часть в Туле была доведена до ума лишь в начале 2020 года. Причина задержки объясняется тем, что для кадра требовался снег, из-за чего создателям пришлось искать более подходящую локацию и дожидаться зимы. После завершения съемочного процесса наступила пандемия коронавируса, так что постпродакшн затянулся еще на несколько месяцев.
Все танцевальные номера в фильме актеры исполнили без дублеров.
Агата Кулеша в прошлом участвовала в израильском аналоге шоу «Танцы со звездами», одержав победу.
Оператором является легендарный Олег Муту, прежде работавший с Кристианом Мунджиу («За холмами», «4 месяца, 3 недели и 2 дня») и Сергеем Лозницей («Донбасс», «Кроткая»). Также ему уже приходилось сотрудничать с Миндадзе на фильмах «Милый Ханс, дорогой Петр» и «В субботу».
«Паркет» демонстрировался в рамках конкурсной программы фестиваля «Темные ночи».
Абсурдистская мелодрама о «боли и славе» от классика российского кино Александра Миндадзе.
В фешенебельном отеле встречается некогда виртуозное трио исполнителей танго: знаменитый танцор, его бывшие жена и любовница. Они готовятся к финальному выступлению своей жизни: репетируют, выясняют отношения, сходятся в словесных поединках. На обломках былых отношений они пытаются сопротивляться времени и возродить пыл любовных страстей.