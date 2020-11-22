Паркет, 2020

Знаменитое трио танцоров воссоединяется спустя двадцать пять лет. Эксцентричный Какаду и две его артистичные партнерши Элизабет и Валенсия репетируют в фешенебельном отеле, готовясь дать свое последнее выступление в карьере. Сложность заключается в том, что их объединяет не только любовь к танго, но и друг к другу.

«Паркет» — драма классика авторского кино Александра Миндадзе («Милый Ханс, дорогой Петр», «В субботу», «Отрыв»). Действие интернационального фильма происходит в пределах одного здания, а внимание концентрируется на личных переживаниях героев, сыгранных Анджеем Хырой («Доктор Лиза»), Агатой Кулешой («Снега больше не будет») и Евгенией Додиной («Убивая Еву»).

Какаду — молодящийся мужчина в пестром наряде, длинными волосами и макияжем, который никогда не расстается с бокалом красного вина. Лучшие годы звезды танго далеко позади — этот факт лишний раз находит подтверждение на фуршете с другими танцорами, где его никто не узнает. Мероприятие сталкивает Какаду с Элизабет и Валенсией — двумя главными женщинами в его жизни.

Элизабет — бывшая жена, тогда как Валенсия в прошлом была его любовницей. Несмотря на это, трио достигло в танго немалых успехов. Спустя четверть века они собираются устроить последний поклон. В перерывах между репетициями партнеры много пьют, дурачатся и предаются ностальгическим воспоминаниям о молодости. Но когда на поверхность всплывают былые обиды, совместное выступление оказывается на грани срыва. Обстановка накаляется, а давно утраченная страсть пробуждается с новой силой. Чем завершится их долгожданное воссоединение?