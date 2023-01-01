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Czas na pogode
Czas na pogode
Czas na pogode, 2022
2022 / Польша
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Jacek Raginis-Królikiewicz
В ролях
Ewa Konstancja Bulhak
Lukasz Lewandowski
Barbara Zgorzelewicz
Zbigniew Moskal
Rafal Porzezinski
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