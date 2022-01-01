Самозванец с гитарой, 1967

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о выходе в прокат 5.5 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 1967 Премьера в мире 26 марта 1967 Режиссер Ежи Пассендорфер В ролях Ежи Турек Магда Завадска Все актеры и съемочная группа 1 постер

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