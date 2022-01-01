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Самозванец с гитарой
Киноафиша Фильмы Самозванец с гитарой
Mocne uderzenie

Самозванец с гитарой, 1967

1967 / Польша
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 26 марта 1967
Режиссер
Ежи Пассендорфер
В ролях
Ежи Турек
Магда Завадска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самозванец с гитарой 1 постер
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