Замкнутый круг, 2013

Жанр: триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2013 Премьера в мире 5 апреля 2013 Режиссер Рышард Бугайский В ролях Януш Гайос Казимеж Качор Роберт Олеч Магдалена Куморек Ярослав Копачевски Все актеры и съемочная группа 1 постер

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