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Замкнутый круг
Układ zamknięty
Замкнутый круг, 2013
2013 / Польша
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
триллер
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о выходе в прокат
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
5 апреля 2013
Режиссер
Рышард Бугайский
В ролях
Януш Гайос
Казимеж Качор
Роберт Олеч
Магдалена Куморек
Ярослав Копачевски
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы о фильме
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int
2 апреля 2015, 12:51
этот фильм не выйдет у нас в прокат??
Отзывы
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10
голосов
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