Соната, 2021

Гжегож, у которого диагностирован аутизм, живет в своем замкнутом мире, неспособный установить контакт с другими. Когда ему исполняется четырнадцать, выясняется, что причиной изоляции является не аутизм, а потеря слуха, за которой скрывается большой музыкальный талант. Благодаря слуховому имплантату Гжегож начинает изучать звуки, слова и музыку, в которые он влюбляется. Он хочет стать пианистом и выступать в филармоническом зале. Никто, кроме него самого и его ближайшей семьи, не верит, что глухой мальчик - хотя и при поддержке современных технологий - осуществит свою мечту.

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