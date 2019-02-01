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Якоб, Мимми и говорящие собаки Якоб, Мимми и говорящие собаки
Киноафиша Фильмы Якоб, Мимми и говорящие собаки
Jacob, MIMMI and the talking dogs

Якоб, Мимми и говорящие собаки, 2019

2019 / Латвия / Польша
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Якоб живет в городе и мечтает стать архитектором, как его вечно занятой папа. Пока отец на работе, мальчик проводит много времени рисуя здания и мечтая. В один прекрасный день папа уезжает по делам, и Якоб должен провести целую неделю в пригороде - со своей властной кузиной Мимми и ее отцом Эрле, бывшим пиратом. Как только Якоб приезжает, оказывается, что местный парк собираются сносить, а на его месте должны появиться новые небоскребы. Якоб и Мимми хотят сорвать этот варварский план! А сделать это им поможет свора местных собак, которые... умеют говорить!

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 1 февраля 2019
Возраст 6+
Режиссер
Эдмунд Янсон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Якоб, Мимми и говорящие собаки 2 постера
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