Якоб, Мимми и говорящие собаки, 2019

Якоб живет в городе и мечтает стать архитектором, как его вечно занятой папа. Пока отец на работе, мальчик проводит много времени рисуя здания и мечтая. В один прекрасный день папа уезжает по делам, и Якоб должен провести целую неделю в пригороде - со своей властной кузиной Мимми и ее отцом Эрле, бывшим пиратом. Как только Якоб приезжает, оказывается, что местный парк собираются сносить, а на его месте должны появиться новые небоскребы. Якоб и Мимми хотят сорвать этот варварский план! А сделать это им поможет свора местных собак, которые... умеют говорить!