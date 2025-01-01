Исторический фильм по одноименному роману Болеслава Пруса. Между фараоном Рамзесом XIII (Ежи Зельник) и верховным жрецом Херхором (Пётр Павловский) происходит напряжённый поединок. Всё началось задолго до того, как Рамзес стал фараоном. Жрецы мешали юному военачальнику во всём: в личной жизни, в его привязанностях, в полководческих планах. После смерти своего отца Рамзес взошёл на трон с верой в жизнь и жаждой её обновления. Молодому правителю казалось, что он сможет вывести из нужды начавшее приходить в упадок государство, облегчить участь простого народа, изменить утвердившийся порядок вещей. Но сопровождаемое коварными заговорами и предательствами противостояние Рамзеса XIII могучей касте жрецов, убирающих со своего пути всех, кто пытается проникнуть в священные тайны и тем более — помешать им, завершается поражением юного фараона.
СтранаПольша
Продолжительность2 часа 50 минут
Год выпуска1966
Премьера в мире10 марта 1966
Дата выхода
14 октября 1966
Германия
16
10 марта 1966
Польша
9 октября 1967
СССР
2 октября 1966
США
29 марта 1967
Франция
ПроизводствоZespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Faraon, Pharao, Pharaoh, Фараон, Faraón, A fáraó, El faraón, Faarao, Farao, Faraó, Farao - ægypternes hersker, Faraonul, Firavun, Il faraone, Le Pharaon, O Faraó, Pharao - Die dunkle Macht der Sphinx, Pharaon, Φαραώ, 太陽の王子 ファラオ