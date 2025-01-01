Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фараон
Постер фильма Фараон
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Фараон

Фараон

Faraon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Исторический фильм по одноименному роману Болеслава Пруса. Между фараоном Рамзесом XIII (Ежи Зельник) и верховным жрецом Херхором (Пётр Павловский) происходит напряжённый поединок. Всё началось задолго до того, как Рамзес стал фараоном. Жрецы мешали юному военачальнику во всём: в личной жизни, в его привязанностях, в полководческих планах. После смерти своего отца Рамзес взошёл на трон с верой в жизнь и жаждой её обновления. Молодому правителю казалось, что он сможет вывести из нужды начавшее приходить в упадок государство, облегчить участь простого народа, изменить утвердившийся порядок вещей. Но сопровождаемое коварными заговорами и предательствами противостояние Рамзеса XIII могучей касте жрецов, убирающих со своего пути всех, кто пытается проникнуть в священные тайны и тем более — помешать им, завершается поражением юного фараона.
Страна Польша
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 10 марта 1966
Дата выхода
14 октября 1966 Германия 16
10 марта 1966 Польша
9 октября 1967 СССР
2 октября 1966 США
29 марта 1967 Франция
Производство Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Faraon, Pharao, Pharaoh, Фараон, Faraón, A fáraó, El faraón, Faarao, Farao, Faraó, Farao - ægypternes hersker, Faraonul, Firavun, Il faraone, Le Pharaon, O Faraó, Pharao - Die dunkle Macht der Sphinx, Pharaon, Φαραώ, 太陽の王子 ファラオ
Режиссер
Ежи Кавалерович
В ролях
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Анджей Гиртлер
Веслава Мазуркевич
Петр Павловский
Лешек Хердеген
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Фараон
Аустерия 6.8
Аустерия (1982)
Мать Иоанна от ангелов 7.5
Мать Иоанна от ангелов (1961)
Пан Володыевский 7.2
Пан Володыевский (1969)
За что? 7.0
За что? (1995)
Экипаж 7.5
Экипаж (1980)
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная (1975)
Соль земли черной 7.1
Соль земли черной (1969)
Рукопись, найденная в Сарагоcе 7.8
Рукопись, найденная в Сарагоcе (1964)
Шесть превращений Яна Пищика 7.5
Шесть превращений Яна Пищика (1960)
Загадочный пассажир 7.8
Загадочный пассажир (1959)
Кво Вадис 5.6
Кво Вадис (2001)
6.4
Встреча в Атлантике (1980)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше