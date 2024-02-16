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Постер фильма Ультима Туле
6.9
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6.9

Ультима Туле

, 2023
Ultima Thule
Польша / драма / 18+
Постер фильма Ультима Туле
6.9

В ролях

Якуб Гершал
Bartek
Вероника Хумай
Weronika
Arthur Henri
Magnus
Chloe Tallack
Chloe
Barbara Chrostowska
Mother of Bartek
Jakub Gierszał
Bartek
Alfie Gear
Edith Gear
Elan Gear
Kenneth Gear
Magnus Gear
Режиссер Клаудиуш Хростовски, Klaudiusz Chrostowski
Сценарист Клаудиуш Хростовски, Klaudiusz Chrostowski
Композитор Wojciech Frycz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
16 февраля 2024 Азербайджан
16 февраля 2024 Кыргызстан
16 февраля 2024 Молдавия
16 февраля 2024 Польша
16 февраля 2024 Таджикистан
16 февраля 2024 Узбекистан
Производство Madants, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
Ultima Thule

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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