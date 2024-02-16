В ролях
Barbara Chrostowska
Mother of Bartek
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Клаудиуш Хростовски, Klaudiusz Chrostowski
Сценарист
Клаудиуш Хростовски, Klaudiusz Chrostowski
Композитор
Wojciech Frycz
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 февраля 2024
Дата выхода
|16 февраля 2024
|Азербайджан
|
|
|16 февраля 2024
|Кыргызстан
|
|
|16 февраля 2024
|Молдавия
|
|
|16 февраля 2024
|Польша
|
|
|16 февраля 2024
|Таджикистан
|
|
|16 февраля 2024
|Узбекистан
|
|
Производство
Madants, Polski Instytut Sztuki Filmowej