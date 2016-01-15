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Эксцентрики
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Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy

Эксцентрики, 2015

2015 / Польша
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан — исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор — возвращается в Польшу из Англии. Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создает свинг-группу. Первое же выступление имеет ошеломительный успех у публики. Вскоре Фабиан знакомится с загадочной Модестой и приглашает ее в свой коллектив. Они становятся любовниками. Яркие, свободолюбивые и талантливые, Фабиан и Модеста заметно выделяются на безрадостном фоне послевоенного польского быта. Но однажды Модеста исчезает.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 января 2016
Режиссер
Януш Маевский
В ролях
Мачей Штур
Соня Бохосевич
Наталья Рыбицкая
Анна Дымна
Войцех Пшоняк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эксцентрики 1 постер
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