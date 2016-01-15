Эксцентрики, 2015

В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан — исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор — возвращается в Польшу из Англии. Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создает свинг-группу. Первое же выступление имеет ошеломительный успех у публики. Вскоре Фабиан знакомится с загадочной Модестой и приглашает ее в свой коллектив. Они становятся любовниками. Яркие, свободолюбивые и талантливые, Фабиан и Модеста заметно выделяются на безрадостном фоне послевоенного польского быта. Но однажды Модеста исчезает.