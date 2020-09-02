Яблоки, 2020

Насколько избирательна наша память? Помним ли мы то, что пережили, или запоминаем лишь то, что нам нравится? Можем ли мы забыть то, что причинило нам боль? Картина Христоса Нику – попытка изучить, как функционирует наша память и как сильно она влияет на наше существование.
Грецию настигает всемирная пандемия, которая вызывает внезапную амнезию. Этот широко распространенный вирус приводит к мгновенной потере памяти, а его другим симптомом является боль в центре головы. Одной из жертв становится Арис – мужчина средних лет, который внезапно ощущает себя абсолютно потерянным в своей большой пустой квартире.
Герой оказывается в больнице без каких-либо документов среди большого количества пациентов, находящихся в таком же замешательстве, каждому из них присвоен определенный номер. Проходят дни, а мужчина все еще остается одиноким: его никто не ищет. Врач объясняет, что у него, возможно, нет семьи или он не ладит с родственниками, а, может быть, они тоже подверглись внезапной болезни и забыли, кем они являются. В элементарных тестах на воспоминания Арис не показывает прогресса, и тогда доктор предлагает альтернативную терапию, которая позволит мужчине начать все заново, создав новые воспоминания.
Героя поселяют в скромной, но удобной жилой квартире и дают ему плеер с записанными инструкциями, которые звучат авторитарным голосом ведущего врача программы. Мужчина должен выполнить ряд задач и с помощью Polaroid документировать выполнение каждой из них, добавляя снимки в фотоальбом. Начав с простой поездки на велосипеде, Арис медленно возвращается к жизни, которая в прошлом слегка окрашена травмой.
Данная картина стала официальной заявкой Греции в категории «Лучший международный художественный фильм» 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году.
Режиссером фильма выступил Христос Нику. Это его первая полнометражная работа. Нику был ассистентом режиссера Йоргоса Лантимоса во время съемок картины «Клык» 2009 года, а также помощником Ричарда Линклейтера на съемках «Перед полуночью» 2013 года.
Актриса Кейт Бланшетт стала исполнительным продюсером вместе со своей продюсерской компанией Dirty Films, которая участвовала в производстве фильма.
Мировая премьера картины состоялась 2 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале. Лента «Яблоки» также была показана на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2020 года в рамках TIFF Industry Selects и на AFI Fest 20 октября 2020 года.
Христос Нику написал сценарий в соавторстве с Ставросом Раптисом.
Режиссер в своем фильме ссылается на работы таких кинематографистов, как Спайк Джонс, Леос Каракс и Чарли Кауфман.
В фильме также есть отсылки к картине «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Парень-каратист» (1984) и «Титаник» (1997).
Название фильма происходит от любимого фрукта главного героя, за которым он совершает регулярные походы в местный магазин.
Роль героя Ариса исполнил актер Арис Серветалис, который известен тем, что снимался в фильмах Йоргоса Лантимоса («Кинетта», «Альпы»).
Актриса Анна Калаициду, сыгравшая в фильме, ранее появлялась в картине Лантимоса «Клык».
Фильм производства трех стран – Греции, Польши и Словении.
В Афинах разгорается необычная эпидемия, люди внезапно теряют память. Жертвой становится и Арис – его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре Арис узнает, что восстановить память невозможно. Взамен ему предлагают программу по созданию новой личности.