Яблоки, 2020

Насколько избирательна наша память? Помним ли мы то, что пережили, или запоминаем лишь то, что нам нравится? Можем ли мы забыть то, что причинило нам боль? Картина Христоса Нику – попытка изучить, как функционирует наша память и как сильно она влияет на наше существование.

Грецию настигает всемирная пандемия, которая вызывает внезапную амнезию. Этот широко распространенный вирус приводит к мгновенной потере памяти, а его другим симптомом является боль в центре головы. Одной из жертв становится Арис – мужчина средних лет, который внезапно ощущает себя абсолютно потерянным в своей большой пустой квартире.

Герой оказывается в больнице без каких-либо документов среди большого количества пациентов, находящихся в таком же замешательстве, каждому из них присвоен определенный номер. Проходят дни, а мужчина все еще остается одиноким: его никто не ищет. Врач объясняет, что у него, возможно, нет семьи или он не ладит с родственниками, а, может быть, они тоже подверглись внезапной болезни и забыли, кем они являются. В элементарных тестах на воспоминания Арис не показывает прогресса, и тогда доктор предлагает альтернативную терапию, которая позволит мужчине начать все заново, создав новые воспоминания.

Героя поселяют в скромной, но удобной жилой квартире и дают ему плеер с записанными инструкциями, которые звучат авторитарным голосом ведущего врача программы. Мужчина должен выполнить ряд задач и с помощью Polaroid документировать выполнение каждой из них, добавляя снимки в фотоальбом. Начав с простой поездки на велосипеде, Арис медленно возвращается к жизни, которая в прошлом слегка окрашена травмой.