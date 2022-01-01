Аглая, 2012

Цирковые артисты, члены смешанной венгеро-румынской семьи, бегут в поисках лучшей доли из Румынии времен Чаушеску на запад. Чтобы прокормить себя, они вынуждены исполнять цирковые номера, сопряженные с крайним риском, например, мать Сабина висит под куполом цирка на собственных волосах и жонглирует при этом зажжёнными факелами. Её дочь Аглая каждый день опасается, что с матерью случится несчастье. Этот страх наполняет всю ее жизнь, но однажды ей придется занять место матери. Фильм основано на реальных событиях.

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