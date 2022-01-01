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Аглая
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Aglaja

Аглая, 2012

2012 / Венгрия / Румыния / Польша
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Цирковые артисты, члены смешанной венгеро-румынской семьи, бегут в поисках лучшей доли из Румынии времен Чаушеску на запад. Чтобы прокормить себя, они вынуждены исполнять цирковые номера, сопряженные с крайним риском, например, мать Сабина висит под куполом цирка на собственных волосах и жонглирует при этом зажжёнными факелами. Её дочь Аглая каждый день опасается, что с матерью случится несчастье. Этот страх наполняет всю ее жизнь, но однажды ей придется занять место матери. Фильм основано на реальных событиях.
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Режиссер
Кристина Дек
В ролях
Эстер Оноди
Эстер Оноди
Бабетт Йавор
Жолт Богдан
Тамаш Керестеш
Гергели Ковач
Все актеры и съемочная группа
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7.5
Постер фильма Аглая 1 постер
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саундтрек фильма Аглая
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