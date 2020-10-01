Фильм рассказывает о трех днях из жизни фитнес-тренера Сильвии, настоящей знаменитости в социальных сетях, которая постоянно окружена своими верными поклонниками, но, к сожалению, является глубоко одинокой внутри.

Сильвия ведет большую тренировку в торговом центре Варшавы в окружении истеричных фанатов, пытающихся имитировать ее вдохновляющие упражнения. Героиня построила свой впечатляющий имидж в Instagram, где у нее уже 600 000 подписчиков. Она ежедневно публикует каждый момент своей жизни, позволяя поклонникам следить за ее повседневными ритуалами, и не представляет себя без публичной жизни в сети. Каждый желающий может увидеть, как Сильвия гуляет со своей любимой собакой или разбирает шикарные подарочные пакеты в квартире. Однако никто из них не знает, что может скрываться по ту сторону экрана. Конечно, девушка большую часть времени наслаждается своим виртуальным образом и возможностью влиять на окружающих, но однажды в порыве эмоций Instagram-звезда признается своим подписчикам в том, как она несчастна в личной жизни. Такое заявление создает ажиотаж, а ее спонсор и агент не довольны откровениями самого известного фитнес-тренера страны. Все это ставит под угрозу безупречную репутацию жизнерадостной и воодушевляющей спортсменки.

Одним из последствий честного видео становится то, что у Сильвии появляется одержимый сталкер. Он слоняется возле ее дома и пытается привлечь внимание героини. Теперь девушка не знает, как сохранить баланс между своей жизнью в интернете и за его пределами.