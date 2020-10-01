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Sweat

ЗОЖ, 2020

2020 / Польша / Швеция
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Драма об обратной стороне успеха в социальных сетях
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Фильм рассказывает о трех днях из жизни фитнес-тренера Сильвии, настоящей знаменитости в социальных сетях, которая постоянно окружена своими верными поклонниками, но, к сожалению, является глубоко одинокой внутри.

Сильвия ведет большую тренировку в торговом центре Варшавы в окружении истеричных фанатов, пытающихся имитировать ее вдохновляющие упражнения. Героиня построила свой впечатляющий имидж в Instagram, где у нее уже 600 000 подписчиков. Она ежедневно публикует каждый момент своей жизни, позволяя поклонникам следить за ее повседневными ритуалами, и не представляет себя без публичной жизни в сети. Каждый желающий может увидеть, как Сильвия гуляет со своей любимой собакой или разбирает шикарные подарочные пакеты в квартире.  Однако никто из них не знает, что может скрываться по ту сторону экрана. Конечно, девушка большую часть времени наслаждается своим виртуальным образом и возможностью влиять на окружающих, но однажды в порыве эмоций Instagram-звезда признается своим подписчикам в том, как она несчастна в личной жизни. Такое заявление создает ажиотаж, а ее спонсор и агент не довольны откровениями самого известного фитнес-тренера страны. Все это ставит под угрозу безупречную репутацию жизнерадостной и воодушевляющей спортсменки.

Одним из последствий честного видео становится то, что у Сильвии появляется одержимый сталкер. Он слоняется возле ее дома и пытается привлечь внимание героини. Теперь девушка не знает, как сохранить баланс между своей жизнью в интернете и за его пределами.

 

Оригинальное название фильма «Sweat», то есть «Пот».

Если бы не пандемия, фильм бы показали на Каннском кинофестивале. Мероприятие было отменено, но картины, отобранные для программы, все равно получили официальный знак качества Cannes Label. Некоторые из них, в том числе фильм «ЗОЖ», были продемонстрированы на Marché du Film, который в этом году проходил в режиме онлайн.

Режиссером картины выступил Магнус фон Хорн. Это второй полнометражный проект режиссера. Премьера его дебютного фильма «Будущая жизнь» состоялась на Каннском кинофестивале в 2015 году. Лента также получила две награды Swedish Guldbagge Awards за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Роль Сильвии сыграла польская актриса Магдалена Колесник. До того, как она получила роль в фильме «ЗОЖ», у нее не было аккаунта в Instagram и она не ходила в спортзал. Колесник была первой актрисой, которая пришла на кастинг, и, по словам режиссера, он сразу понял, что она сумеет воплотить персонаж Сильвии на экране. В течение года Магдалена Колесник тренировалась четыре раза в неделю, соблюдала специальную диету, принимала пищевые добавки и изучала мир социальных сетей.

В одном интервью Магнус фон Хорн сказал, что во время написания сценария для фильма его в первую очередь интересовали личности людей, которые могут с легкостью делиться своей повседневностью в сети. По словам режиссера, ему хотелось узнать, каково это – быть человеком «за кадром», когда он ничего не публикует.

В процессе съемок фильма фон Хорн встретился с несколькими женщинами-тренерами для того, чтобы узнать тонкости работы со спонсорами, чьи товары они демонстрируют на видео.

У Сильвии много подписчиков в «Инстаграме». Она шикарно выглядит и ведет популярный фитнес-тренинг. В сети ее боготворят, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признается, что у нее нет парня. Видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 23 июля 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Магнус фон Хорн
Магнус фон Хорн
В ролях
Магдалена Колесник
Магдалена Колесник
Юлиян Свежевски
Юлиян Свежевски
Александра Конечна
Александра Конечна
Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Томаш Орпиньский
Томаш Орпиньский
Все актеры и съемочная группа
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ЗОЖ
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Сильвия ведет успешный блог в Инстаграме о здоровом образе жизни и фитнесе. Каждый день она дает массу советов о правильном питании, проводит публичные тренировки на открытых площадках и записывает собственный курс упражнений. Для своих 600к подписчиков девушка — подлинный идеал и пример для подражания. Но это только одна сторона популярной жизни. Стоит Сильвии остаться одной и выключить камеру телефона, как ей приходится столкнуться с одиночеством и непониманием. Все видят только…
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Кадры из фильма Все кадры
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