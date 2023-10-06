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Праздник огня
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Święto ognia

Праздник огня, 2023

2023 / Польша
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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Кинга Дембска
В ролях
Томаш Сапрык
Кинга Прейс
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Мариуш Бонашевский
Все актеры и съемочная группа
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