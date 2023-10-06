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Праздник огня
Święto ognia
Праздник огня, 2023
2023 / Польша
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Кинга Дембска
В ролях
Томаш Сапрык
Кинга Прейс
Каролина Грушка
Мариуш Бонашевский
Все актеры и съемочная группа
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