Лучше всех, 2017

Герой фильма — спортсмен, который восхитил мир, и который по сей день остается почти неизвестным в Польше. Это увлекательная история об убийственном подвиге, эффектном падении и необыкновенной силе характера, история, основанная на реальных событиях из жизни Ежи Гурского, который пробежал «смертельную дистанцию» чемпионата мира по триатлону, установив при этом новый мировой рекорд. Это достижение было бы невозможным, если бы не события из его личной жизни, благодаря которым он полностью изменил свою судьбу.