Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучше всех
Киноафиша Фильмы Лучше всех
Najlepszy

Лучше всех, 2017

2017 / Польша
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Герой фильма — спортсмен, который восхитил мир, и который по сей день остается почти неизвестным в Польше. Это увлекательная история об убийственном подвиге, эффектном падении и необыкновенной силе характера, история, основанная на реальных событиях из жизни Ежи Гурского, который пробежал «смертельную дистанцию» чемпионата мира по триатлону, установив при этом новый мировой рекорд. Это достижение было бы невозможным, если бы не события из его личной жизни, благодаря которым он полностью изменил свою судьбу.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 ноября 2017
Премьера в мире 17 ноября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Лукаш Палковски
В ролях
Якуб Гершал
Камила Каминьскaя
Аркадиуш Якубик
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Постер фильма Лучше всех 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши