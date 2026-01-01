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Киноафиша Фильмы Фестиваль Польской Анимации

Фестиваль Польской Анимации

Польша / 18+

О фильме

ПРОГРАММА № 1

ЗАПАСНОЕ СЕРДЦЕ

Иные миры польской анимации

Начало расцвета самобытной польской анимации пришлось на 1960-е гг. Тогда в стране появилось множество интересных художников, работающих в этом жанре. Одной из интересных особенностей стало то, что в отличие от многих социалистических стран, делавших акцент на фильмах для детей, поляки сразу очень мощно заявили о себе именно во взрослой анимации. Как и во многих других странах, в Польше развивалось карикатурное направление, однако наряду с ним возникала очень неординарная сюрреалистическая, экспериментальная анимация. Родоначальником этого направления стал Ян Леница со своим кафкианским «Лабиринтом» - мрачным по идее и прекрасным по графике. Впоследствии поляки изображали множество загадочных пространств - то это вселенная, заполненная ступеньками, то некий таинственный механизм, который в цикличном движении порождает войну, или пустынный, отрезанный от мира готический ресторан, где подают удивительное рыбное блюдо, за которое не жалко отдать жизнь… И многое, многое другое, что и не снилось нашим мудрецам.

Собор / Katedra
Томаш Багиньский / Tomasz Bagiński
2002, 7 мин., Platige Image

Пилигрим приходит в таинственный собор на краю мира, чтобы стать свидетелем и участником чуда. Фильм 8 лет назад получил премию «Оскар» и до сих пор поражает виртуозностью компьютерной анимации.

Ихтис / Ichthys
Марек Скробецкий / Marek Skrobecki
2005, 16 мин., Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

Дело происходит в удивительном рыбном ресторанчике, куда клиент приходит, чтобы отведать особое блюдо. Однако ему придется подождать. Немножко. И еще немножко – рыбку ведь нужно еще поймать и приготовить. Фильм сделан одним из самых великолепных кукольников, чье мастерство ценится не только в Польше, но и во всем мире.

Молох / Moloch
Марчин Пазера / Marcin Pazera
2006, 7 мин., Platige Image

В одном из далеких миров, так непохожем и в то же время похожем на наш, неустанно работает механизм по созданию… войны.

Любовь по-джентльменски / Romans dżentelmena
Томаш Козак / Tomasz Kozak
2000, 10 мин., Agencja Produkcji Filmowej, Telewizja Polska - II Program, Studio Filmowe Anima-Pol (Łódź)

Сюрреалистичный, гротескный, очень необычный по графике и образности фильм о драматичных гомосексуальных отношениях.

Резкий ангажированный фильм / Ostry film zaangażowany
Юлиан Юзеф Антониш / Julian Józef Antonisz
1979, 7 мин., Studio Filmów Animowanych (Kraków)

Бескамерная анимация от высочайшего польского авангардиста.

Лабиринт / Labirynt
Ян Леница / Jan Lenica
1962, 14 мин., Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Фильм увлекает зрителя в путешествие по кафкианскому городу, где жители занимаются взаимным пожиранием, красавицы предпочитают чудовищ своим спасителям, а ангелы интересуют только ученых – как подопытные кролики.

Ступени / Schody
Стефан Шабенбек / Stefan Schabenbeck
1968, 7 мин., Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

В необычном пространстве герою приходится преодолевать тысячи ступенек, чтобы дойти до своей цели, однако сама цель оказывается вовсе не тем, о чем он мечтал.

Наследство / Legacy
Гжегож Йонкайтис / Grzegorz Jonkajtys
2003, 3 мин.

Антиутопия про будущее нашей планеты. В 2030 году космический корабль, поймав радиоволну, прилетает на Землю, чтобы обнаружить поистине печальную картину.

Запасное сердце / Zapasowe serce
Пётр Камлер / Piotr Kamler
1973, 10 мин., Le Films de la Riviere

Удивительно красивое, но трудно поддающееся пересказу кино – про любовь, хождение по канату и погоню за счастьем. Фильм сделан польско-французским режиссером Петром Камлером во Франции.

Мальчик Дэнни / Danny Boy
Марек Скробецкий / Marek Skrobecki
2010, 11 мин., Archangel Film Group

Польско-швейцарская социальная сатира на общество, где нормальный человек чувствует себя неадекватно. Главный герой фильма – молодой человек Дэнни (ассоциативно связанный с протагонистом известной в англоязычных странах песни «Мальчик Дэнни») бродит по улицам города безголовых. Он единственный здесь имеет голову, и она крайне мешает ему жить нормально.

Хобби / Hobby
Даниэль Шчехура / Daniel Szczechura
1968, 7 мин, Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

Героиня этого сюрреалистичного фильма имеет странное хобби: она как бабочек ловит и сажает в клетки крылатых мужчин.

Продолжительность программы 99 минут.


ПРОГРАММА № 2

РИТУАЛ

Обычная жизнь в польской анимации

Принято считать, что для анимации проще иметь дело с ирреальным – со сказочными сюжетами, снами и гротескными комедиями. Однако в последние годы во всем мире модным стало иное – более реалистичное направление, связанное с попытками анимационных режиссеров рассуждать об обычной жизни с ее обычными проблемами.
И в этом направлении Польша оказалась буквально впереди планеты всей, поскольку уже многие годы польские режиссеры снимают мультфильмы о повседневной жизни, которая рассматривается через увеличительное стекло ярких анимационных метафор. Так, в фильме «Телевизор» проблема одинокой старости обсуждается с помощью живой живописи и сюжета о человеке и телевизоре; в «Докуманимо» заедающий, доводящий до отчаянья быт преподносится в качестве назойливого мельтешения фигур, от чего фильм моментами кажется почти абстрактным. В экспериментальной форме каждодневная жизнь с ее обычаями рассматривается и в фильме гран-звезды Ежи Кучи «Настройка инструментов», и в коротенькой работе начинающего режиссера Збигнева Чапли «Ритуал». И, конечно, к этому большому направлению можно отнести один из самых известных польских фильмов – «оскароносное» «Танго» Збигнева Рыбчиньского, в котором обычная толкучка реальной жизни преображается в великолепный, остроумный кино-акробатический номер.

Настройка инструментов / Strojenie instrumentów
Ежи Куча / Jerzy Kucia
2000, 15 мин., Jerzy Kucia Produkcja Filmów

Утро. Звонит будильник. Человек встает, делает гимнастику, одевается, выходит на улицу. И с такого описания обычного дня обычного вроде человека начинается один из самых необычных в истории анимации фильмов. Медитативный, сотканный из потока ассоциаций, сделанный в трудоемкой, не поддающейся краткому описанию технике, фильм Кучи – из тех, что способны изменить жизнь зрителя, заставив его задуматься о природе вещей, о смысле бытия и о таинственной печальной красоте обычного мира.

Танго / Tango
Збигнев Рыбчиньский / Zbigniew Rybczyński
1980, 8 мин., Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

Формальный эксперимент одного из самых известных польских режиссеров Збигнева Рыбчиньского. Действие происходит в маленькой убогой комнате, в которой взаимодействует целая толпа народу, умудряясь осуществлять самые странные и интимные дела, не натыкаясь друг на друга. «Танго» получил премию «Оскар» и, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор смотрится, как невероятно изысканный и остроумный кинотрюк.

Докуманимо / Dokumanimo
Малгожата Босек / Małgorzata Bosek
2007, 10 мин., Serafiński Studio Graficzno - Filmowe, Telewizja Polska

Выразительный и красивый студенческий фильм о том, как бытовая жизнь может довести до ручки.

После яблок / Po jabłkach
Марта Паек / Marta Pajek
2004, 5 мин., Akademia Sztuk Pięknych (Kraków)

Женщина спит с ребенком на руках, а в этот момент привычные предметы обихода исполняют странный ритмичный танец.

Американская мечта / American Dream
Якуб Вроньский / Jakub Wroński
2007, 8 мин., PWSFTviT

Главный герой мечтает о том, чего ему не удалось достичь в жизни – и в его сне мир предстает ему набором стереотипических вырезок из старомодных глянцевых журналов.

Блочный дом / Blok
Иероним Нойман / Hieronim Neumann
1982, 9 мин., Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

С помощью ловкого фокуса автору удается буквально «разрезать» обычный многоэтажный дом и посмотреть внутрь – на жизнь его обитателей.

Пирожные / Ciastka
Томек Сикора / Tomek Sikora
2007, 30 сек.

Миниатюрное кинонаблюдение за девочкой, стоящей перед витриной кондитерской и пытающейся выбрать одно из двух пирожных.

Разлад / Zgrzyt
Анна Цивиньская / Anna Cywińska
2009, 8 мин., Se-Ma-For Produkcja Filmowa, PWSFTviT

Через отверстие в стене женщина наблюдает за жизнью своей соседки-куклы – и тот застенный кукольный быт вызывает в ней непреодолимую зависть.

Новая книга / Nowa książka
Збигнев Рыбчиньский / Zbigniew Rybczyński
1975, 10 мин., Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For

Экран разделен на 9 квадратов, в которых параллельно разворачиваются разные истории с разными героями в разных местах. Единственное, что объединяет персонажей – книга, переходящая из рук в руки.

B-1033
Павел Крышак / Paweł Kryszak
2009, 5 мин., PWSFTviT

Этот компьютерный фильм - о женщине, запертой в камере с плачущим ребенком, и о бездушной системе, создающей такие ситуации.

Ритуал / Rytuał
Збигнев Чапля / Zbigniew Czapla
2010, 5 мин., Łukasz Słuszkiewicz

Экспериментальный по изображению фильм о ритуалах, ежедневно совершаемых человеком, заставляет задуматься о том, как сложна и несовершенна человеческая природа.

Телевизор / Telewizor
Томаш Сивиньский / Tomasz Siwiński
2005, 8 мин., Akademia Sztuk Pięknych (Kraków)

Анимационная камера, пролетев через город, заглядывает в одну мрачную квартиру, где пожилой мужчина проводит свою жизнь наедине с телевизором. А затем бесстрастно наблюдает за тем, как телевизор перестает работать, оставляя человека в полной пустоте его печальной старости.

Продолжительность программы 92 минут.

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

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