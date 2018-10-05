Главные герои фильма - Дарья и Филип - дружат много лет. Филип - это классический «Питер Пэн» и пожиратель дамских сердец. После очередной упоительной ночи, когда просыпается рядом с недавно встреченной девушкой, он почувствовал, что хочет изменить свою жизнь и придать ей смысл. Он напоминает Дарье о предложении, которое сделал ей несколько лет назад. Если в тридцатилетнем возрасте они не будут в серьёзных отношениях, то поженятся и будут вместе воспитывать ребёнка. Дарья сначала скептически отнеслась к этой идее, но потом поддалась уговорам друга. Каждый из них в какой-то момент должен будет ответить на вопрос, что их связывает - дружба или всё-таки любовь. И когда их жизнь приобретает новые краски, судьба перечеркивает их планы. Сможет ли любовь всё преодолеть? И прежде всего - бывает ли она вечной?