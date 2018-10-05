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Постер фильма Сердцу не прикажешь
4.9
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4.9

Сердцу не прикажешь

, 2018
Serce nie sługa
Польша / мелодрама, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Сердцу не прикажешь
4.9

О фильме

Главные герои фильма - Дарья и Филип - дружат много лет. Филип - это классический «Питер Пэн» и пожиратель дамских сердец. После очередной упоительной ночи, когда просыпается рядом с недавно встреченной девушкой, он почувствовал, что хочет изменить свою жизнь и придать ей смысл. Он напоминает Дарье о предложении, которое сделал ей несколько лет назад. Если в тридцатилетнем возрасте они не будут в серьёзных отношениях, то поженятся и будут вместе воспитывать ребёнка. Дарья сначала скептически отнеслась к этой идее, но потом поддалась уговорам друга. Каждый из них в какой-то момент должен будет ответить на вопрос, что их связывает - дружба или всё-таки любовь. И когда их жизнь приобретает новые краски, судьба перечеркивает их планы. Сможет ли любовь всё преодолеть? И прежде всего - бывает ли она вечной?

В ролях

Рома Гонщеровска
Daria
Павел Домагала
Filip
Борис Шиц
Борис Шиц
Maciek
Tola Bialek
Pola (7 old)
Klaudia Halejcio
Brunette in Club
Полина Галазка
Полина Галазка
Blond in Club
Ewa Chodakowska
Trainer
Магдалена Ружчка
Marietta
Krzysztof Stelmaszyk
Director
Hanna Hiszpanska
Amelka (6 old)
Режиссер Филип Зыльбер
Сценарист Мустафа Угур Ягджиоглу, Karolina Szymczyk-Majchrzak
Композитор Pawel Lucewicz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 5 октября 2018
Дата выхода
5 октября 2018 Польша
Сборы в мире $3 255 942
Производство Endemol Polska, Telewizja Polsat
Другие названия
Serce nie sluga, Serce nie sługa

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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