Фестиваль фильмов ужасов, 2020

Джейсон, Пеннивайз и Самара уже успели посмотреть фильмы, вошедшие в программу и теперь боятся выходить из своих комнат/лесов/телевизоров. А Фредди Крюгер после просмотра полностью потерял сон.

Мы точно знаем, что твои нервы крепче, поэтому, как всегда, ждем тебя в темном кинозале. Будем вместе смотреть страшные недетские сказки без хэппи-энда.

Все по классике жанра: монстры, людоеды, психи. Скучать не придется. Ready? Тогда погнали в страну ужасов. Но осторожно: в ней проще простого заблудиться.