Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль фильмов ужасов Фестиваль фильмов ужасов
Киноафиша Фильмы Фестиваль фильмов ужасов
Best horror shorts

Фестиваль фильмов ужасов, 2020

2020 / Польша / Испания / Франция / Великобритания / Бразилия / Италия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Джейсон, Пеннивайз и Самара уже успели посмотреть фильмы, вошедшие в программу и теперь боятся выходить из своих комнат/лесов/телевизоров. А Фредди Крюгер после просмотра полностью потерял сон.

Мы точно знаем, что твои нервы крепче, поэтому, как всегда, ждем тебя в темном кинозале. Будем вместе смотреть страшные недетские сказки без хэппи-энда.

Все по классике жанра: монстры, людоеды, психи. Скучать не придется. Ready? Тогда погнали в страну ужасов. Но осторожно: в ней проще простого заблудиться.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Прокатчик Kinolife Distribution
Постер фильма Фестиваль фильмов ужасов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Приложение киноафиши