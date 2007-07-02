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Постер фильма Гиена
5.3
Киноафиша Фильмы Гиена
5.3

Гиена

, 2006
Hiena
Польша / драма / 18+
Постер фильма Гиена
5.3

О фильме

Малой не верит в смерть папы. Живёт он с матерью, которая после смерти мужа не особо понимает, как ей стоит жить. Привлекательной женщиной интересуется местный алкоголик Арак, захаживает к ней и соседский полицейский. Мальчик не питает симпатию к поклонникам матери. Живёт слегка «в отдалении», дружит с Боженкой - девочкой, которая, как и Малой, наполовину сирота. Однако настоящего друга он находит лишь в мужчине, который намного старше его. Таинственный мужчина, которому Малой украдкой приносит еду, живёт в том месте, где когда-то разыгралась «известная» на всю околицу трагедия... Поблизости, при невыясненных обстоятельствах, начинают погибать дети. Малой во всём подозревает гиену, сбежавшую из зоопарка. Таинственный мужчина обещает Малому охранять его от хищника. В это же время до мальчика доходят вести о новых нераскрытых убийствах...

В ролях

Якуб Романовски
Kid
Борис Шиц
Борис Шиц
Ice-Cream Seller
Магдалена Куморек
Kid's Mother
Кшиштоф Драч
Policeman
Александр Высоцки
Bryndza
Роберт Вабих
Роберт Вабих
Arak
Франчишек Гургуль
Duzy
Алиция Балук
Bozenka
Войчех Гжива
Тереса Курек
Wojciech Debski
Мэриэн Флорек
Режиссер Гжегож Левандовски
Сценарист Гжегож Левандовски
Композитор Grzegorz Kazmierczak, Krzysztof Wismont
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 2 июля 2007
Дата выхода
2 июля 2007 Польша
Производство Skorpion Art Film
Другие названия
Hiena, Hiéna, Hyena

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 21 сентября 2026

Отзывы о фильме

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