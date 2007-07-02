Малой не верит в смерть папы. Живёт он с матерью, которая после смерти мужа не особо понимает, как ей стоит жить. Привлекательной женщиной интересуется местный алкоголик Арак, захаживает к ней и соседский полицейский. Мальчик не питает симпатию к поклонникам матери. Живёт слегка «в отдалении», дружит с Боженкой - девочкой, которая, как и Малой, наполовину сирота. Однако настоящего друга он находит лишь в мужчине, который намного старше его. Таинственный мужчина, которому Малой украдкой приносит еду, живёт в том месте, где когда-то разыгралась «известная» на всю околицу трагедия... Поблизости, при невыясненных обстоятельствах, начинают погибать дети. Малой во всём подозревает гиену, сбежавшую из зоопарка. Таинственный мужчина обещает Малому охранять его от хищника. В это же время до мальчика доходят вести о новых нераскрытых убийствах...