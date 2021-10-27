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В лесу сегодня не до сна 2
W lesie dzis nie zasnie nikt 2
В лесу сегодня не до сна 2, 2021
2021 / Польша
Трейлер
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10
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Рейтинг IMDb: 3.9
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Жанр:
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4.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
27 октября 2021
Премьера в мире
27 октября 2021
Возраст
18+
Режиссер
Бартош Ковальски
В ролях
Zofia Wichłacz
Джулия Венява-Наркевич
Анджей Грабовски
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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