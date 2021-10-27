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В лесу сегодня не до сна 2 В лесу сегодня не до сна 2
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В лесу сегодня не до сна 2, 2021

2021 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 октября 2021
Премьера в мире 27 октября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Бартош Ковальски
В ролях
Zofia Wichłacz
Джулия Венява-Наркевич
Анджей Грабовски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В лесу сегодня не до сна 2 2 постера
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